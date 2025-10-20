El Distrito de Bomberos de North Summit propone un aumento de impuestos de menos del 5%

El personal del distrito de bomberos comenzó el proceso de Verdad en la Tributación (Truth-in-Taxation) el miércoles [15 de octubre] al notificar a los concejales del Condado de Summit que tienen la intención de recaudar $100,000 adicionales el próximo año con un aumento del 4.56% en el impuesto a la propiedad.

El Jefe de Bomberos Ben Nielson dijo que es para costos operativos continuos.

"No estamos pidiendo expandir ningún programa ni nada por el estilo. No estamos pidiendo crecer. Solo estamos pidiendo mantenernos al día con los costos inflacionarios y, ya sabes, las tarifas que nos afectan mucho", dijo.

Esto representaría $3 adicionales al año por cada $100,000 del valor de la vivienda de un residente principal .

El Distrito Especial de Recreación de Snyderville Basin también está proponiendo un aumento este año de alrededor de $3 por cada $100,000. El concejo del condado generalmente vota sobre los presupuestos de los distritos de servicio en diciembre.

La Presidenta del Concejo, Tonja Hanson, quien representa a North Summit, expresó su preocupación por la percepción pública, ya que un aumento del 300% en 2022 todavía está en la mente de los residentes .

"Debido a que acabamos de aprobar un 'impuesto sobre las ventas para servicios de emergencia', la gente tiene la impresión de que no se aumentarán los impuestos a causa de ese impuesto", dijo.

Nielson señaló que el distrito de bomberos no tiene voz ni voto sobre cómo se gasta ese impuesto, ya que es recaudado por el Condado de Summit. Hanson sugirió que presione al Gerente del Condado Shayne Scott para obtener una porción mayor.

"Espero que [el impuesto sobre las ventas para servicios de emergencia] también beneficie a los bomberos de North Summit", dijo Scott. "Nunca será mi recomendación hacerlo para sus operaciones continuas, y que eso se establezca, donde tengan que contar con eso cada año, de un concejo que podría cambiar —y cambiará— periódicamente".

El Vicepresidente del Concejo, Canice Harte, dijo que la ley de Utah requiere un cronograma estricto para aumentar los ingresos del impuesto a la propiedad. Recomendó que el distrito de bomberos mantenga el proceso en marcha, para que todas las opciones estén sobre la mesa.

El Condado de Summit inició el proceso de Verdad en la Tributación el año pasado en caso de que los votantes rechazaran el impuesto sobre las ventas para servicios de emergencia en la boleta. Una vez que fue aprobado, los concejales no siguieron adelante con un aumento del impuesto a la propiedad.

El personal del Condado de Summit no está proponiendo un aumento del impuesto a la propiedad para el fondo general en el Año Fiscal 2026.

El Condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison