Residentes del Condado de Summit expresan preocupaciones con el futuro desarrollo del Parque Olímpico

Numerosos residentes de Snyderville Basin dijeron que tienen problemas con los planes para el Parque Olímpico de Utah en una audiencia pública el 14 de octubre.

La Comisión de Planificación de Snyderville Basin tenía programado votar sobre los cambios al acuerdo de desarrollo general de la UOP, pero decidió retrasar la votación hasta noviembre.

La UOP quiere construir un hotel con una excepción de altura para un segundo piso. El parque espera que genere ingresos para el fondo de la Utah Olympic Legacy Foundation, que provee para el mantenimiento de las sedes de los Juegos de 2002.

Pero los vecinos de Sun Peak estaban preocupados por cambios adicionales al acuerdo de desarrollo, además de la altura extra del hotel.

Plantearon preguntas sobre cuántos pies cuadrados permitiría el nuevo acuerdo y qué significa eso para el paisaje y el hábitat de la ladera.

Casi todos los que hablaron el 14 de octubre precedieron sus comentarios con el hecho de que apoyan a la UOP y quieren verlo triunfar.

"Ha sido difícil prepararse para esta reunión porque es un objetivo en movimiento, y con la información de esta noche se está moviendo aún más", dijo el residente Jorge Velarde.

El Presidente y CEO de la UOLF, Colin Hilton, fue categórico en que el parque no está buscando permiso para construir más de 695,000 pies cuadrados totales.

Pero si eso es un aumento o una disminución de lo que permite el acuerdo de desarrollo existente depende de la definición de un término en él: "área bruta máxima de construcción" (maximum gross building area).

Bajo la definición del término del personal del Condado de Summit, es un aumento. Bajo la del Parque Olímpico, 695,000 pies cuadrados sería una disminución.

El Concejo del Condado de Summit tiene la última palabra sobre los acuerdos de desarrollo, después de una recomendación de la comisión de planificación. Inusualmente, el personal no recomendó a los comisionados votar en un sentido u otro el 14 de octubre.

El Director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, explicó que eso se debe a "un número significativo de incógnitas".

"Están cambiando un acuerdo de desarrollo", recordó Barnes a los comisionados. "Entonces, ¿qué dice ese lenguaje final? ¿Están preparados para decir, 'Entendemos la intención. No sabemos cuál es la redacción final, pero estamos dispuestos a correr el riesgo y trasladarlo al concejo?'"

La mayor parte de los pies cuadrados se concentra alrededor de la piscina de entrenamiento. Aproximadamente la mitad es un condo-hotel que la UOP solicitó el año pasado , y el resto es principalmente vivienda.

Pero muchos residentes estaban descontentos con los 10 solares para viviendas unifamiliares planeados cerca de la cima de la UOP junto a su puerta trasera. La vivienda está permitida en esa área en el acuerdo de desarrollo existente de la UOP.

El residente Bill Wade se preocupó por si la puerta trasera, normalmente una salida de emergencia cerrada, se convertiría en una vía de paso.

"Si se abre, ahora se ha abierto un corredor para todos en un día de nieve en polvo que no quieren esperar en la fila desde [Kimball Junction] para llegar a la base de The Canyons, para ir hasta arriba y pasar por encima", dijo.

Los comisionados de planificación están programados para reconsiderar y posiblemente votar sobre el acuerdo de desarrollo nuevamente el 25 de noviembre.

Hilton dijo que la razón de peso detrás de cualquier desarrollo es ayudar al fondo de legado a sostenerse por sí mismo antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034. Dijo que no quiere pedir dinero a los contribuyentes.

"Así que, para hacer eso, funciono como un negocio", dijo Hilton. "Somos una organización sin fines de lucro que funciona con principios de tratar de ser eficiente y efectivo en cómo operamos y encontrar fuentes de ingresos que aumenten el alto costo de un tipo de instalación con altos costos de mano de obra, alta energía y alto costo de seguro. Y eso es muy real, y solo ha empeorado en los últimos cinco años".

La residente Erin Ferguson sugirió ir a los donantes de Podium34 en su lugar. Pero el residente Bob Devaney dijo que el fondo del legado es vital.

"Tenemos tres activos increíbles para nuestra comunidad, para nuestros hijos, para nuestras familias y para la comunidad y el estado de Utah, y nosotros, como ciudadanos, tenemos la obligación de descubrir cómo hacer que esto funcione, no cómo detenerlo", dijo.

La conclusión del comisionado Eric Sagerman a partir de los comentarios del público fue que la controversia de más de 5 años sobre el desarrollo de Dakota Pacific Real Estate colina abajo se cierne sobre la UOP.

"También creo que la comunidad en general se siente afectada debido a Dakota Pacific—sin relación con ustedes", dijo a los representantes de la UOP. "Así que no se lo tomen personal, pero creo que hay una sensación de no tener voz ni voto sobre dónde están, y una falta de información por diversas razones".

Según Hilton, el fondo de legado tenía $76 millones después de los Juegos Olímpicos de 2002. Ahora tiene $42 millones y está perdiendo hasta $4 millones anualmente.

El objetivo inmediato de Hilton es reducir las pérdidas anuales a $2.5 millones .

El Condado de Summit y la Utah Olympic Legacy Foundation son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison