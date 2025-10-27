Los candidatos al Concejo Municipal de Heber City piden soluciones creativas para el problema de la vivienda

Yvonne Barney, Nick López, Morgan Murdock y Corey Noyes compiten por dos escaños en el Concejo Municipal de Heber City.

Durante el foro en el Centro para Personas Mayores del Condado de Wasatch, moderado por la Heber Leadership Academy y KPCW, los candidatos discutieron cómo avanzar en los desafíos de vivienda asequible de la ciudad.

Barney dijo que la vivienda es un problema en el que Heber City debe colaborar con el Condado de Wasatch y otros gobiernos locales. Ella dijo que el énfasis debe estar en apoyar a los residentes que más están sufriendo.

"Sé que tenemos que asegurarnos de proveer y tener viviendas para nuestros socorristas y demás", dijo. "Pero hay madres solteras, hay personas en nuestra comunidad que realmente necesitan el apoyo".

Añadió que los líderes también deben considerar la calidad de vida de los residentes de viviendas asequibles, como el acceso a espacios verdes.

"Cuando hablamos de vivienda, no se trata de meter a alguien en un apartamento", dijo. "Hemos tenido estudios, y la gente dice: 'Quiero una casa. Quiero un lugar donde mis hijos puedan correr'".

Para López, las soluciones de vivienda deben comenzar con los legisladores estatales. Dijo que los legisladores deberían priorizar cambios en las políticas para apoyar lugares como Heber.

"El sector inmobiliario se rige por la oferta y la demanda", dijo. "La forma en que nos apoderamos de eso tiene que empezar más arriba que, creo, incluso el concejo municipal".

Mientras tanto, dijo que los líderes de Heber City pueden hacer cosas como enmendar el código para facilitar casas más pequeñas y formas creativas de agregar algunas unidades aquí y allá, donde el espacio lo permita.

"Se pueden hacer algunas cosas en el código que permitan a los propietarios, si tienen el espacio, poner una unidad adicional, ya sea en su casa o tal vez en su propiedad, para permitir que sus familiares o familias jóvenes en ascenso se muden", dijo.

Murdock estuvo de acuerdo con Barney en que la colaboración es clave. Señaló a la Autoridad de Vivienda del Condado de Wasatch y al Mountainlands Community Housing Trust como socios importantes.

"Necesitamos un director de vivienda a tiempo completo para dar servicio a este condado, para ayudar a hacer cumplir las restricciones de escrituras y manejar tantos problemas", dijo. "Podemos colaborar con desarrolladores en asociaciones público-privadas".

Él dijo que los enfoques creativos pueden ayudar a las personas a convertirse en propietarias de viviendas al participar en el proceso de construcción.

"Podemos fomentar la construcción de más Self-Help Homes", dijo. "Hay varios de ellos aquí en nuestra comunidad, donde se dedican 35 horas a la semana".

Noyes se opuso a la idea de que las ADUs, o unidades de vivienda accesorias, sean la forma correcta de abordar la asequibilidad en Heber City.

"A menos que me haya perdido algo, el sueño americano nunca fue poseer una ADU (unidad de vivienda accesoria) de una habitación en el patio trasero de otra persona, y eso es lo que creo que debemos estar arreglando", dijo.

En su lugar, propuso aprender de otras comunidades turísticas, para que los residentes a tiempo parcial y los turistas asuman una mayor parte del costo de la vivienda asequible.

"Steamboat, Colorado, estableció un impuesto muy agresivo a las habitaciones transitorias en sus alquileres a corto plazo", dijo. "South Lake Tahoe puso un impuesto a los residentes de medio año que no estaban allí durante más de la mitad del año, y usaron esos fondos de impuestos para formar fideicomisos de vivienda comunitaria".

Además de la vivienda asequible, los candidatos al Concejo Municipal de Heber City también respondieron preguntas sobre temas que incluyen impuestos, tráfico, revitalización del centro y más.

La elección es el 4 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison