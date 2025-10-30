© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Cómo obtener permisos para cortar árboles de Navidad en Wasatch Back esta temporada

KPCW | By Sydney Weaver
Published October 30, 2025 at 7:24 AM MDT
A tree is loaded into the back of a truck for Christmas.
Sydney Weaver
/
KPCW
Un árbol es cargado en la parte trasera de una camioneta para Navidad.

Los permisos para cortar árboles de Navidad en el Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache saldrán a la venta el próximo mes.

Se requiere un permiso por cada árbol que se tale en un bosque nacional. Los permisos pueden comprarse en línea para uno de los cuatro distritos forestales a partir del 10 de noviembre a las 8 a.m. (hora MST).

Los permisos cuestan $20 por árbol y son válidos hasta el 31 de diciembre.

El Servicio Forestal prohíbe cortar árboles dentro de áreas silvestres, zonas reforestadas o a menos de 200 pies (unos 60 metros) de un lago o arroyo.

Las restricciones sobre la altura y el tipo de árbol varían según el distrito forestal.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver