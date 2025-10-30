Cómo obtener permisos para cortar árboles de Navidad en Wasatch Back esta temporada

Se requiere un permiso por cada árbol que se tale en un bosque nacional. Los permisos pueden comprarse en línea para uno de los cuatro distritos forestales a partir del 10 de noviembre a las 8 a.m. (hora MST).

Los permisos cuestan $20 por árbol y son válidos hasta el 31 de diciembre.

El Servicio Forestal prohíbe cortar árboles dentro de áreas silvestres, zonas reforestadas o a menos de 200 pies (unos 60 metros) de un lago o arroyo.

Las restricciones sobre la altura y el tipo de árbol varían según el distrito forestal.

Artículo traducido por Connor Hollison