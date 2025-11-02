La lotería para el espectáculo navideño anual del Coro del Tabernáculo está abierta

Los artistas destacados de este año incluyen a la actriz ganadora del premio Tony, Stephanie J. Block, y al actor de Broadway y televisión Sebastian Arcelus.

El dúo, que además es matrimonio, se unirá al Coro del Tabernáculo, la Orquesta y las Campanas de la Plaza del Templo en esta celebración musical anual.

Las entradas para el concierto son gratuitas, pero completar el formulario de solicitud no garantiza un boleto para ninguno de los tres espectáculos de este año. Los boletos se seleccionarán aleatoriamente y están limitados a cuatro por hogar.

La entrada está abierta para personas de ocho años en adelante, y la lotería cierra el 7 de noviembre .

Las presentaciones están programadas para los días 11, 12 y 13 de diciembre a las 8 p.m.

Para quienes no consigan entradas para este espectáculo exclusivo, los artistas invitados y la música del concierto navideño se presentarán durante la transmisión de Music and the Spoken Word el 14 de diciembre a las 9:30 a.m.

Artículo traducido por Connor Hollison