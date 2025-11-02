© 2025 KPCW

La lotería para el espectáculo navideño anual del Coro del Tabernáculo está abierta

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 2, 2025 at 10:12 PM MST
IMAGE DISTRIBUTED FOR THE TABERNACLE CHOIR AT TEMPLE SQUARE - The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square perform in the 5,000th episode of longest-running weekly broadcast "Music & the Spoken Word" at the Conference Center in Salt Lake City on Sunday, July 13, 2025.
Trevor Muhler
/
AP
IMAGEN DISTRIBUIDA POR EL CORO DEL TABERNÁCULO EN LA PLAZA DEL TEMPLO: El Coro y la Orquesta del Tabernáculo en la Plaza del Templo se presentan en el episodio número 5,000 del programa semanal de mayor duración, “Music & the Spoken Word”, en el Centro de Conferencias en Salt Lake City, el domingo 13 de julio de 2025.

La lotería está abierta para el concierto navideño anual del Coro del Tabernáculo.

Los artistas destacados de este año incluyen a la actriz ganadora del premio Tony, Stephanie J. Block, y al actor de Broadway y televisión Sebastian Arcelus.

El dúo, que además es matrimonio, se unirá al Coro del Tabernáculo, la Orquesta y las Campanas de la Plaza del Templo en esta celebración musical anual.

Las entradas para el concierto son gratuitas, pero completar el formulario de solicitud no garantiza un boleto para ninguno de los tres espectáculos de este año. Los boletos se seleccionarán aleatoriamente y están limitados a cuatro por hogar.

La entrada está abierta para personas de ocho años en adelante, y la lotería cierra el 7 de noviembre.

Las presentaciones están programadas para los días 11, 12 y 13 de diciembre a las 8 p.m.

Para quienes no consigan entradas para este espectáculo exclusivo, los artistas invitados y la música del concierto navideño se presentarán durante la transmisión de Music and the Spoken Word el 14 de diciembre a las 9:30 a.m.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
