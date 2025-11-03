Las chicas del Park City High corren por el título estatal de campo a través

Para las siete chicas del equipo universitario, la victoria del 28 de octubre fue la culminación de una temporada de mucho esfuerzo.

“Todos trabajaron tan duro esta temporada, así que fue divertido ver cómo realmente se reflejaban los resultados”, dijo la estudiante de último año Paige Wagner.

Ella y sus compañeras superaron a Desert Hills High School por apenas cuatro puntos para lograr la victoria del equipo.

La estudiante de segundo año Tatum Flach terminó en segundo lugar general, recorriendo el circuito en 17:51. Dijo que corrió pensando en el resto de su equipo.

“Mi equipo está atrás y están trabajando tan duro como yo, así que también tengo que hacerlo por ellas”, comentó.

Las chicas dijeron que han entrenado para trabajar juntas durante las carreras, impulsando unas a otras a correr mejor.

“Este año especialmente, teníamos un grupo tan grande de corredoras con tiempos muy parecidos entre sí”, dijo la estudiante de último año Ava Shewell. “Creo que tener ese grupo de personas, que además son muy buenas amigas, poder correr así todas juntas realmente hizo una gran diferencia.”

Wagner estuvo de acuerdo. Dijo que incluso más que escuchar a la gente animando durante la carrera, tener amigas con quienes correr hace toda la diferencia.

“Como, si Sonja decide acelerar en una colina, todas más o menos hacemos lo mismo”, dijo. “Y creo que eso habla mucho más fuerte que cualquier cosa que alguien me diga en la carrera.”

Las estudiantes de último año del equipo universitario dijeron que ganar el campeonato estatal es la manera perfecta de cerrar cuatro años de campo a través.

El entrenador Steve Cuttitta dijo estar orgulloso de ver a su equipo triunfar.

“Sé lo duro que han trabajado y lo mucho que significa para ellas”, afirmó. “Y verlas felices y emocionadas después de, ya sabes, semanas, meses, años de trabajo duro… es realmente satisfactorio.”

También elogió a las cuatro mujeres que sirven como entrenadoras asistentes del equipo y como fuertes modelos a seguir para las chicas.

“Creo que eso fue realmente empoderador para nuestro equipo femenino, ver a estas mujeres presentarse todos los días, aunque tenían trabajos, hijos y embarazos”, dijo. “Creo que esa fue como nuestra arma secreta este año, para ser honestos.”

Para Flach y la estudiante de último año Sonja Preston, la temporada aún no ha terminado. Se dirigen al Nike Cross Regionals Southwest a finales de noviembre en Mesa, Arizona.

Allí competirán contra las mejores corredoras de Arizona, Colorado, Nevada, Nuevo México y Utah. Las cinco mejores en la clasificación individual avanzan a los Nike Cross Nationals.

Artículo traducido por Connor Hollison