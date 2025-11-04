Demandas sobre el proyecto de Dakota Pacific desestimadas; se programa audiencia pública

Se cerró un capítulo litigioso de la saga de Dakota Pacific Real Estate el mes pasado, cuando se desestimaron dos casos del Tribunal del 3er Distrito vinculados al controvertido desarrollo de Kimball Junction.

Una demanda databa de 2023, cuando el condado de Summit demandó al desarrollador por “clientelismo legislativo”. Los residentes presentaron otra impugnación legal este año, intentando llevar el eventual acuerdo del condado con Dakota Pacific a votación.

Ambos casos fueron desestimados el 23 de octubre a solicitud de las partes involucradas.

Dakota Pacific Real Estate El desarrollo no ocurriría a lo largo de Olympic Parkway. Ocurriría principalmente alrededor de Tech Center Drive.

Ahora Dakota Pacific está avanzando con las aprobaciones administrativas habituales por parte de los planificadores del condado.

El desarrollador y AO Architects se presentaron ante la Comisión de Planificación de Snyderville Basin para hablar sobre los componentes estéticos del proyecto el 28 de octubre.

“Las cosas que están incluidas en este proyecto ya están delineadas por ley”, dijo el director de Desarrollo Comunitario, Peter Barnes, en la reunión. “Pero lo que falta es la visión, el color, el carácter, lo que esperamos ver en este proyecto”.

La arquitectura se discutió el 28 de octubre, pero no se sometió a votación. El proyecto volverá a la agenda de la comisión el 25 de noviembre.

Mientras tanto, Dakota Pacific aún podría incorporar su propio municipio.

El desarrollador inició el proceso para crear un municipio preliminar con la oficina del vicegobernador de Utah después de que los residentes impugnaron su proyecto mediante un referéndum.

Según la solicitud de incorporación, el nombre del proyecto es “Park City Tech”. Steve Borup, director de desarrollo comercial de Dakota Pacific, dice que es un nombre provisional.

“El nombre ‘Park City Tech’ se utilizó en la solicitud para ser coherente con la identidad del área desde 2008”, dijo a KPCW en septiembre. “A medida que avancemos con un desarrollo de uso mixto, se seleccionará un nuevo nombre e identidad”.

Como Dakota Pacific no ha retirado su solicitud para formar un municipio, el estado está obligado por ley a celebrar una audiencia pública. Esta se llevará a cabo el 13 de noviembre de 6 a 8 p.m. en la escuela secundaria Ecker Hill Middle School.

Artículo traducido por Connor Hollison