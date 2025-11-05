© 2025 KPCW

El Parque Olímpico de Utah solicita comentarios sobre el desarrollo propuesto

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 5, 2025 at 9:14 AM MST
Utah Olympic Park in Park City
KPCW
Parque Olímpico de Utah en Park City

El Parque Olímpico de Utah organizará dos jornadas de puertas abiertas este mes para que los residentes den su opinión y conozcan más sobre los planes de desarrollo propuestos en el parque.

La primera jornada de puertas abiertas es el miércoles 5 de noviembre a las 6 p.m. en el Quinney Welcome Center.

Los asistentes podrán ver los planes conceptuales, hacer preguntas y compartir sus opiniones con los representantes de la Utah Olympic Legacy Foundation.

El proyecto ha recibido objeciones de los vecinos, ya que incluiría un hotel propuesto.

La Snyderville Basin Planning Commission tenía programado votar sobre los cambios al acuerdo en octubre, pero retrasó la votación para más adelante este mes.

La segunda jornada de puertas abiertas será el Día de los Veteranos, el 11 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison
