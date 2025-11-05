El Parque Olímpico de Utah solicita comentarios sobre el desarrollo propuesto

La primera jornada de puertas abiertas es el miércoles 5 de noviembre a las 6 p.m. en el Quinney Welcome Center.

Los asistentes podrán ver los planes conceptuales, hacer preguntas y compartir sus opiniones con los representantes de la Utah Olympic Legacy Foundation.

El proyecto ha recibido objeciones de los vecinos, ya que incluiría un hotel propuesto .

La Snyderville Basin Planning Commission tenía programado votar sobre los cambios al acuerdo en octubre, pero retrasó la votación para más adelante este mes.

La segunda jornada de puertas abiertas será el Día de los Veteranos, el 11 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison