La decisión sobre la servidumbre de conservación de Clark Ranch se ha pospuesto

Después de casi una hora de comentarios públicos y una sesión cerrada a mitad de la reunión el 6 de noviembre, los líderes de Park City decidieron esperar unas semanas antes de tomar una decisión sobre el futuro de Clark Ranch.

Clark Ranch son 344 acres en el área de Quinn’s Junction que la ciudad compró en 2014.

Durante el último año, Park City ha tenido un acuerdo de negociación exclusiva con Alexander Company para desarrollar viviendas, mayormente asequibles, en una pequeña porción del terreno al sur de Park City Heights.

Los líderes de la ciudad y los residentes han estado debatiendo cuán grande se supone que debe ser esa porción. El debate continuó el 6 de noviembre porque el concejo tenía programado votar sobre una servidumbre de conservación que la fijaría.

El concejal Bill Ciraco explicó cómo pensó que la recomendación de hace una década de un comité de la ciudad —de hasta 10 acres— se convirtió en 15.

“El [solicitud de propuestas] de Clark Ranch de 2021… cuando se canceló, se volvió a emitir la nueva RFP, y el personal estaba tratando de dirigir a los topógrafos a una parte específica de la propiedad. Y su lenguaje fue: ‘Aquí está el área donde deben mirar: son 15 acres’”, dijo. “De alguna manera, a lo largo del tiempo, como en un juego del teléfono, esto se convirtió en ‘hasta 15 acres’”.

Un grupo de residentes formado este otoño, Keep Clark Ranch Wild, ha sido vocal en su oposición a los planes de vivienda.

En la reunión, más de una docena de residentes —muchos del grupo y del vecindario adyacente— hablaron en contra de la propuesta del personal de reservar 15 acres de terreno para luego identificar solo 10 de esos acres para desarrollo.

“Esto es intentar verdaderamente hilar fino entre dos proyectos, ¿cierto?” dijo el Director de Sostenibilidad Luke Cartin.

Algunos se preocuparon de que el desarrollo pudiera terminar ocupando los 15 acres. Otros dijeron que toda la propiedad pertenece bajo una servidumbre.

“Oh, los números están cambiando —¿debería este proyecto de vivienda asequible obtener 10 acres? ¿15 acres?” dijo la residente Deb Rentfrow. “Vamos con cero acres para vivienda asequible y conservémoslo todo”.

Al principio, los concejales trataron de crear un compromiso. Varios dijeron que querían eliminar la “zona de amortiguamiento” de cinco acres y votar para poner todo menos 10 acres bajo servidumbre esa misma noche.

Pero el abogado de la ciudad les advirtió que podría ser riesgoso tomar esa decisión el 6 de noviembre, ya que la ciudad ya tiene un acuerdo con el desarrollador que involucra 15 acres.

Después de entrar en sesión cerrada durante aproximadamente media hora para hablar sobre los riesgos legales, el concejo votó por esperar antes de finalizar la servidumbre.

Los concejales aún no han fijado una fecha para volver a discutir los planes, pero enfatizaron que es una prioridad establecer una servidumbre antes de fin de año.

La organización Utah Open Lands mantendría y haría cumplir la servidumbre.

Cualquier cambio futuro en la propiedad, como una posible góndola desde Richardson Flat hasta Deer Valley, necesitaría ser aprobado por Utah Open Lands para garantizar que se proteja el compromiso de conservación.

Park City Municipal y Utah Open Lands son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison