El bono para la construcción de la nueva escuela secundaria North Summit fracasa por segundo año consecutivo

Los líderes del Distrito Escolar de North Summit dicen que la preparatoria actual está envejecida y necesita ser reemplazada.

Aún no está claro cuál será su próximo paso ahora que los votantes han rechazado, por segundo año consecutivo, el bono destinado a financiar un nuevo edificio.

Según los datos actualizados el miércoles por la Oficina de la Secretaria del Condado de Summit, más de 1,000 votantes rechazaron el bono, mientras que alrededor de 900 lo apoyaron.

Ese margen fue ligeramente menor que en 2024, cuando aproximadamente el 56% de los votantes rechazó la propuesta .

El año pasado, el costo estimado del bono era de $114 millones. Este año fue de $121 millones.

El distrito afirma que la inflación y otros factores económicos indican que el costo probablemente seguirá aumentando.

Después del primer rechazo del bono, la Junta de Educación de North Summit votó para crear una “autoridad local de construcción,” lo que permite avanzar hacia la emisión de un bono sin votación pública.

Sin embargo, ese proceso implicaría tasas de interés más altas.

Ambos tipos de bonos serían pagados mediante impuestos a la propiedad.

La secretaria del condado, Eve Furse, dijo que todas las boletas ya fueron procesadas, pero que los resultados no serán definitivos hasta el escrutinio oficial el 18 de noviembre.

La oficina aún debe verificar algunas firmas —un proceso conocido como “curación” de boletas— y es posible que lleguen más boletas desde el extranjero. Eso podría hacer que los números fluctúen ligeramente antes de ser oficiales.

Los primeros diseños de la nueva preparatoria de North Summit la ubican en Industrial Park Road, en un prado debajo de los riscos de Coalville. El distrito escolar compró el terreno en 2008 con la futura construcción en mente.

La preparatoria actual, ubicada junto a la North Summit Middle School, sería demolida para dar paso a un nuevo centro acuático.

Artículo traducido por Connor Hollison