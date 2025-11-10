El Concejo Municipal de Park City aprueba las fechas de Silly Sunday 2026

Casi 180,000 personas asistieron al mercado de 2025, según un informe presentado durante una reunión del Concejo Municipal de Park City en octubre. El informe indicó que los días más concurridos fueron el 20 de julio y el 31 de agosto.

Los días de mayor afluencia coincidieron con el torneo de fútbol Extreme Cup y el Día del Trabajo.

El calendario de Park Silly comenzará una semana más tarde el próximo año, inaugurando el 7 de junio.

Fechas del Park Silly Sunday Market 2026:

7, 14, 21 y 28 de junio

12 y 19 de julio

30 de agosto

6, 13, 20 y 27 de septiembre

Estará abierto de 10 a.m. a 5 p.m., sin importar las condiciones del clima.

Encuentra aquí la información completa sobre el Park Silly Sunday Market y sus proveedores .

Artículo traducido por Connor Hollison