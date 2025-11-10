© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

El Concejo Municipal de Park City aprueba las fechas de Silly Sunday 2026

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 10, 2025 at 7:56 AM MST
Park Silly Sunday Market
Park Silly Sunday Market

El Park Silly Sunday Market regresará a Main Street durante 11 domingos el próximo año.

Casi 180,000 personas asistieron al mercado de 2025, según un informe presentado durante una reunión del Concejo Municipal de Park City en octubre. El informe indicó que los días más concurridos fueron el 20 de julio y el 31 de agosto.

Los días de mayor afluencia coincidieron con el torneo de fútbol Extreme Cup y el Día del Trabajo.

El calendario de Park Silly comenzará una semana más tarde el próximo año, inaugurando el 7 de junio.

Fechas del Park Silly Sunday Market 2026:

7, 14, 21 y 28 de junio

12 y 19 de julio

30 de agosto

6, 13, 20 y 27 de septiembre

Estará abierto de 10 a.m. a 5 p.m., sin importar las condiciones del clima.

Encuentra aquí la información completa sobre el Park Silly Sunday Market y sus proveedores.

Artículo traducido por Connor Hollison

Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver