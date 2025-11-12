Sundance anuncia homenaje a Robert Redford en enero

Robert Redford, quien fundó el Sundance Institute, falleció en septiembre a los 89 años , dejando un legado de enriquecimiento de las artes en Utah y de fomento del cine independiente.

El instituto anunció el miércoles 12 de noviembre que celebrará la vida de Redford en el festival de cine de 2026 con un nuevo galardón, el Robert Redford Luminary Award.

Douglas C. Pizac / AP Robert Redford posa en un balcón a lo largo de Main Street en Park City en 2003.



En un comunicado de prensa, el instituto dijo que el premio está destinado a honrar a personas “que, de manera visionaria, han utilizado sus recursos, conocimientos y alcance para crear posibilidades donde no las había, haciendo así su parte para mejorar el mundo.”

Ed Harris y Gyula Gazdag serán los primeros galardonados por su trabajo mentoreando a artistas, escritores y directores.

Harris, actor y director, ha sido asesor creativo de los Laboratorios de Directores y Guionistas del Sundance Institute durante más de 20 años.

Gazdag es guionista, director y profesor de larga trayectoria. Ha sido director artístico del Laboratorio de Directores desde 1997.

Los premios se entregarán el 23 de enero de 2026 durante la gala de Sundance en el Grand Hyatt Deer Valley.

Además del nuevo premio, Sundance honrará a Redford y la historia del evento en Utah con un programa legado en Park City . Incluye charlas de artistas y proyecciones de películas icónicas de ediciones pasadas.

El Festival de Cine Sundance 2026 se llevará a cabo del 22 de enero al 1 de febrero de 2026 en Park City y Salt Lake City. Las entradas para películas individuales estarán a la venta el 14 de enero.

En marzo, el instituto anunció que la edición en Utah del festival terminará en 2026, después de más de 40 años en el estado. El evento se trasladará a Boulder, Colorado, en 2027.

Artículo traducido por Connor Hollison