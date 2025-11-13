© 2025 KPCW

KPCW
Spencer F. Eccles Broadcast Center
PO Box 1372 | 460 Swede Alley
Park City | UT | 84060
Office: (435) 649-9004 | Studio: (435) 655-8255

Music & Artist Inquiries: music@kpcw.org
News Tips & Press Releases: news@kpcw.org
Volunteer Opportunities
General Inquiries: info@kpcw.org
Listen Like a Local Park City & Heber City Summit & Wasatch counties, Utah
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations

Fotos: El cielo nocturno de Utah ofrece un espectáculo de auroras para el Wasatch Back

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 13, 2025 at 6:45 PM MST
The northern lights appear over Powder Mountain Tuesday, Nov. 11.
Tanner Poncelet
Las auroras boreales aparecen sobre Powder Mountain el martes 11 de noviembre.

El cielo ofreció un espectáculo para los residentes del Wasatch Back cuando las auroras boreales iluminaron la noche esta semana.

La NASA dice que las luces, también conocidas como auroras, ocurren cuando los vientos solares del sol interactúan con el campo magnético de la Tierra. Durante estas tormentas geomagnéticas, la energía fluye hacia la atmósfera, creando exhibiciones aurorales como las que se vieron en el Wasatch Back el martes.

Los colores cambian según los átomos y moléculas en la atmósfera. Los átomos de oxígeno emiten luz roja o verde, como los colores capturados en los condados de Summit y Wasatch. La NASA dice que las auroras rojas son las más comunes en latitudes más bajas porque los átomos de oxígeno que brillan en rojo se encuentran en las partes más altas de la atmósfera.

Las cámaras modernas y los teléfonos inteligentes han facilitado capturar estas exhibiciones. La NASA tiene información sobre cómo tomar las mejores fotos de auroras boreales en su sitio web.

Y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) tiene un pronóstico de auroras en línea para quienes quieran saber cuándo la próxima tormenta iluminará el oeste montañoso.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver