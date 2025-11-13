Fotos: El cielo nocturno de Utah ofrece un espectáculo de auroras para el Wasatch Back

La NASA dice que las luces, también conocidas como auroras , ocurren cuando los vientos solares del sol interactúan con el campo magnético de la Tierra. Durante estas tormentas geomagnéticas, la energía fluye hacia la atmósfera, creando exhibiciones aurorales como las que se vieron en el Wasatch Back el martes.

Los colores cambian según los átomos y moléculas en la atmósfera. Los átomos de oxígeno emiten luz roja o verde, como los colores capturados en los condados de Summit y Wasatch. La NASA dice que las auroras rojas son las más comunes en latitudes más bajas porque los átomos de oxígeno que brillan en rojo se encuentran en las partes más altas de la atmósfera.

Las cámaras modernas y los teléfonos inteligentes han facilitado capturar estas exhibiciones. La NASA tiene información sobre cómo tomar las mejores fotos de auroras boreales en su sitio web .

Y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) tiene un pronóstico de auroras en línea para quienes quieran saber cuándo la próxima tormenta iluminará el oeste montañoso.

Artículo traducido por Connor Hollison