Asistencia escasa en la audiencia municipal de Dakota Pacific cumple con el requisito

El especialista en entidades de la oficina de la vicegobernadora de Utah abrió una audiencia sobre un controvertido desarrollo en el condado de Summit con una especie de broma. En un auditorio de casi 400 asientos en la Escuela Intermedia Ecker Hill, solo 12 personas asistieron.

“Bueno, calmémonos aquí,” dijo el especialista Jordan Schwanke. “Esta es probablemente la primera audiencia pública donde — probablemente la asistencia más baja por lejos.”

Dakota Pacific Real Estate, con sede en Salt Lake, tiene dos opciones para construir su controvertido vecindario en Kimball Junction. Puede usar un nuevo acuerdo de desarrollo ordenado por la Legislatura de Utah, o crear su propio pueblo.

La solicitud del desarrollador para formar un pueblo está activa, así que el 13 de noviembre, la oficina de la vicegobernadora de Utah realizó una audiencia pública requerida por ley.

La menor asistencia en comparación con audiencias anteriores no significó que fuera menos intensa.

El residente de Pinebrook, Shawn Stinson, preguntó si algún funcionario del condado de Summit o del desarrollador estaba presente. Schwanke dijo que no lo sabía.

“Eso es cobardía,” dijo Stinson. “Cómo está nuestro condado . . . o sea, lo espero de Dakota Pacific. Son cobardes de m*****. Pónganlo en el registro. ¿Pero nuestro condado?”

Steve Borup, de Dakota Pacific, estuvo en la audiencia la mayor parte de la noche pero no hizo comentarios públicos.

Como exige la ley, consultores de Zions Public Finance presentaron su estudio de viabilidad. Muestra que el pueblo de Dakota Pacific generaría un superávit fiscal después de cinco años, asumiendo que el desarrollo ocurrirá.

El desarrollo es lo que preocupa a los residentes actuales.

Dakota Pacific Real Estate El desarrollo no ocurriría a lo largo de Olympic Parkway. Ocurriría principalmente alrededor de Tech Center Drive.

El acuerdo del condado de Summit con Dakota Pacific traerá 885 unidades residenciales — aproximadamente la mitad asequibles — un centro de tránsito ampliado, un anfiteatro y nuevos negocios.

El Kimball Art Center anunció recientemente que se trasladará a la zona .

Stinson fue uno de siete residentes que patrocinó un referéndum para bloquear el proyecto.

“El invierno pasado, 6,000 votantes registrados salieron a firmar una petición para incluir el referéndum en la boleta y — por cualquier maquinación que ocurrió detrás de escena — eso nunca pasó,” dijo Robert Phillips, residente de Pinebrook. “Así que mi mayor placer en todo esto será votar en contra de nuestro consejo del condado, y también incluyo votar en contra del vicegobernador.”

Reed Galen, residente de Willow Creek, quien se unió a una demanda ya desestimada sobre el referéndum, se preguntó cuánto dinero deberán pagar los contribuyentes.

Eso se debe a que el acuerdo de desarrollo incluye una asociación público-privada. Las proyecciones más recientes fijan la factura para el condado de Summit y High Valley Transit en $39 millones.

Como el plan incluye un puente peatonal, un estacionamiento tipo “park-and-ride” más grande y un centro de tránsito, parte de ese dinero puede provenir del bono de $99 millones y del impuesto sobre ventas que el consejo autorizó esta semana.

El Departamento de Transporte de Utah podría contribuir para el puente.

Si Dakota Pacific quiere incorporarse, debe presentar una petición para hacerlo dentro de un año a partir de la audiencia pública del 13 de noviembre.

Schwanke dijo que la empresa entonces nombraría tres miembros para un concejo municipal preliminar que supervisaría el desarrollo. El condado podrá nombrar un miembro.

Summit County es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison