Wasatch High School busca apoyo del condado para continuar con el programa de construcción de viviendas

Durante 50 años, la Wasatch High School ha ofrecido una clase de construcción de viviendas como parte de su programa de Educación Técnica y Profesional (CTE por sus siglas en inglés).

El profesor Canyon Prusso dijo que el programa ayuda a que la gente piense mejor sobre los oficios, brinda habilidades clave a los jóvenes y ayuda a abordar la escasez de viviendas asequibles para maestros y empleados del distrito.

Pero el programa está casi sin terrenos para construir, a menos que el distrito escolar y el Consejo del Condado de Wasatch puedan encontrar una solución creativa.

El distrito posee un poco menos de nueve acres de tierra cerca de la Timpanogos Middle School, al este del centro de Heber.

Prusso dijo al consejo del condado en una reunión el 12 de noviembre que podría ser un buen lugar para un pequeño vecindario construido por futuros estudiantes de CTE, pero para que eso suceda, necesita ser re-zonificado para una mayor densidad.

"Queremos que el consejo sepa que con apoyo, y si esto avanza de alguna manera, nos tomamos en serio el diseño de esta comunidad, que queremos que sea un punto brillante en la comunidad en general y en el vecindario en el que se encuentra", dijo.

Dijo que al distrito le gustaría solicitar una densidad de un cuarto de acre por unidad, para luego construir tres o cuatro grupos de ocho unidades, dejando algo de espacio verde para el vecindario.

"La construcción sería dirigida por estudiantes", dijo. "El distrito no está ganando dinero con esto. Las propiedades estarían restringidas por escritura; la prioridad sería para los trabajadores esenciales, especialmente los empleados del distrito".

Dijo que algunas firmas de arquitectura locales han acordado ofrecer consultoría pro bono para la clase.

Los estudiantes del programa de construcción de viviendas dicen que lo disfrutan y quieren que continúe.

Un estudiante, Will, dijo al consejo que después de ver a familiares trabajar en arquitectura y construcción, la trayectoria profesional no le atrajo al principio.

"Y luego comencé a tomar esta clase de construcción de viviendas, y ha sido increíble", dijo. "Es mi clase favorita con diferencia".

Otro estudiante, Dios, dijo que cree que la clase lo ayudará a convertirse en arquitecto dándole más apreciación por todo lo que implica la construcción de una casa. En el camino, los adolescentes aprenden cómo se instalan los servicios públicos.

"Todo el trabajo práctico que hacemos me está ayudando mucho a comprender no solo la estructura, sino todas las cosas pequeñas, como la plomería y la electricidad", dijo.

Una vez construidas, las casas se venden o se alquilan a los empleados del distrito por el costo que supuso construirlas.

Para los empleados del distrito, la oferta de viviendas de Heber puede ser una barrera para permanecer en el distrito. Sarah Duncan, que enseña en la Timpanogos Middle School, dijo que ser elegida para mudarse a una de las casas ha sido un cambio radical.

"El año pasado, vivía en Provo y conducía por el cañón todos los días", dijo. "Así que me siento realmente agradecida por este programa, y me ofreció la oportunidad de vivir en este valle y, con suerte, quedarme aquí para siempre".

Joe Witt es un contratista que está ayudando con la clase de este año. Habló sin rodeos sobre la necesidad de la ayuda del condado.

"El final de la pista para esta clase está a la vista. El distrito posee un lote más", dijo.

Dijo que el consejo del condado tiene el poder de asegurar que un programa valioso continúe.

"Sé cuál es el problema, pero es como si todos estuvieran bailando a su alrededor", dijo. "Maldita zonificación. Cada vez, cada maldita vez: zonificación. Y es como, bueno, ¿adivina qué? Ustedes pueden cambiar la zonificación. Un problema creado por el hombre puede ser resuelto por el hombre. Y la zonificación está hecha por el hombre".

En este momento, el código del condado solo permite una casa por acre.

La concejal Colleen Bonner se mostró preocupada de que ofrecer una excepción de zonificación al distrito pudiera "abrir una caja de Pandora" a otras solicitudes de mayor densidad en el área. Pero el concejal Kendall Crittenden dijo que cree que el programa de la escuela secundaria es lo suficientemente único como para justificar la aprobación.

"Creo que podemos especializar esto lo suficiente como para evitar esa presión de, 'Bueno, lo hiciste por ellos. ¿Por qué no por nosotros?'", dijo. "Bueno, porque no tienen la misma misión".

El director de planificación del Condado de Wasatch, Doug Smith, dijo al consejo que un acuerdo de desarrollo legislativo sería la forma "más ágil" de ayudar a que el programa continúe. Dijo que los detalles sobre los planes le ayudarán a él y al abogado del condado a redactar un acuerdo que sea específico para el proyecto.

Artículo traducido por Connor Hollison