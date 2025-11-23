Se confirmaron casos de sarampión en 5 estudiantes de Wasatch High

Los funcionarios de salud del condado de Wasatch dijeron el sábado que las pruebas confirman que cinco estudiantes de la escuela secundaria del área han contraído sarampión. Otros dos casos son sospechosos y están a la espera de resultados para confirmar.

El Departamento de Salud del Condado de Wasatch dijo que dos de los casos son en estudiantes que estaban vacunados.

Los funcionarios dijeron que uno o más de los estudiantes pueden haber estado expuestos durante actividades de Wasatch High entre el 14 y el 18 de noviembre, incluyendo una presentación de una obra escolar el 15 de noviembre.

Las familias de Wasatch High School fueron notificadas sobre los casos confirmados de sarampión.

Sin embargo, el departamento de salud del condado dijo que los casos de los estudiantes no están conectados, por lo que podrían confirmarse más.

La directora del departamento, Jonelle Fitzgerald, dice que las pruebas del 6 de noviembre detectaron sarampión en las aguas residuales del área.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se propaga fácilmente y puede permanecer en el aire hasta dos horas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Un informe estatal de epidemiología muestra que 87 casos de sarampión han sido reportados en Utah en lo que va del año. Dieciocho de esos se reportaron en las tres semanas previas al 18 de noviembre.

Los síntomas del sarampión usualmente aparecen de una a tres semanas después de la exposición e incluyen fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y llorosos y un sarpullido que se extiende por todo el cuerpo.

El departamento de salud recomienda a cualquier persona que esté experimentando síntomas de sarampión, especialmente quienes no están vacunados o han estado expuestos a un caso conocido, que se comunique con su proveedor de atención médica. Además, para prevenir una mayor propagación, los funcionarios de salud recomienda llamar antes de visitar una clínica, sala de emergencias o centro de atención urgente.

El Departamento de Salud del Condado de Wasatch dijo que se están tomando medidas inmediatas para investigar y limitar una mayor propagación. “Con el Día de Acción de Gracias y las reuniones familiares a la vuelta de la esquina, por favor sean conscientes de que el sarampión está presente”, advirtió la portavoz del departamento de salud, Lana North. “Mantengan sanos a sus amigos y familias quedándose en casa si están enfermos”.

Obtenga la información más reciente sobre el sarampión en Utah del departamento de salud estatal aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison