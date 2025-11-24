La antorcha olímpica enciende su viaje desde Grecia hasta Italia para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026

La llama se encenderá en el lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos: Olimpia, Grecia. El relevo de la antorcha cruzará la frontera hacia Italia y llegará a Roma el 4 de diciembre, donde comenzará oficialmente su ruta por todo el país.

El relevo simbólico ha marcado el inicio de todos los Juegos Olímpicos desde 1952.

Este año, la llama viajará 12,000 kilómetros, o más de 7,400 millas, y se detendrá en 60 ciudades y visitará cada región italiana a lo largo del camino antes de aterrizar en Milán el 4 de febrero.

Los Juegos Olímpicos de 2026 comienzan el 6 de febrero.

Artículo traducido por Connor Hollison