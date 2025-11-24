© 2025 KPCW

La antorcha olímpica enciende su viaje desde Grecia hasta Italia para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 24, 2025 at 7:06 AM MST
The torches for the Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 are unveiled during the official unveiling ceremony at Italian Pavilion of Osaka Expo 2025 in Osaka, western Japan, Monday, April 14, 2025.
Hiro Komae
/
AP
Los diseños de las antorchas para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se desvelaron durante la ceremonia oficial de presentación en el Pabellón Italiano de la Expo 2025 de Osaka, en el oeste de Japón, el lunes 14 de abril de 2025.

El Relevo de la Antorcha Olímpica comenzará el 26 de noviembre y hará una cuenta regresiva de los días hasta los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

La llama se encenderá en el lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos: Olimpia, Grecia. El relevo de la antorcha cruzará la frontera hacia Italia y llegará a Roma el 4 de diciembre, donde comenzará oficialmente su ruta por todo el país.

El relevo simbólico ha marcado el inicio de todos los Juegos Olímpicos desde 1952.

Este año, la llama viajará 12,000 kilómetros, o más de 7,400 millas, y se detendrá en 60 ciudades y visitará cada región italiana a lo largo del camino antes de aterrizar en Milán el 4 de febrero.

Los Juegos Olímpicos de 2026 comienzan el 6 de febrero.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
