Recuento solicitado mientras candidato por escritura de Charleston gana una ventaja de 1 voto

La carrera por la alcaldía de Charleston ha sido digna de ver , con los candidatos Jan Wilson y Doug Clements cabeza a cabeza.

Hasta el martes, Clements, quien hizo campaña como candidato por escritura write-in, se había adelantado por poco, con 93 votos frente a los 92 de Wilson. Un tercer candidato, Shawn Taylor, obtuvo 72 votos.

En contiendas con menos de 400 votos, el candidato perdedor puede solicitar un recuento si la diferencia de resultados es de un solo voto.

Wilson dijo que algunos residentes la alentaron a pedir un recuento.

"Simplemente quieren tener la confianza de que esto se hizo correctamente, de que los votos se procesaron correctamente", dijo. "Si Doug sigue siendo el ganador, también le dará tranquilidad a él y el respaldo del pueblo para decir que el proceso fue correcto".

Ella dijo que se postuló para alcaldesa porque no quería ver una contienda sin oposición. Quería alentar a más residentes a involucrarse en el gobierno local.

"Estoy muy orgullosa de lo que ha surgido de esta elección, que es lograr que la gente se involucre más, que la gente esté consciente de lo que está sucediendo y sepa que sus voces son importantes", dijo.

El pequeño pueblo a lo largo de la orilla del Embalse Deer Creek vio a alrededor del 80% de sus aproximadamente 320 votantes registrados acudir a las urnas este año.

Independientemente del resultado, Wilson quiere retribuir al pueblo.

"Si el recuento no cambia el voto, estaré feliz de apoyar a Doug, porque amo este pueblo y quiero lo mejor para este pueblo", dijo. "De la forma en que pueda aportar mis talentos para ayudar al pueblo a tomar buenas decisiones, construir comunidad y hacer que la gente se sienta escuchada, estoy totalmente dispuesta".

Charleston ha visto contiendas reñidas antes. En 2017, el pueblo lanzó una moneda para decidir una carrera por la alcaldía que terminó en empate. Unas pocas elecciones antes de eso, un candidato por escritura se convirtió en alcalde.

El secretario-auditor del Condado de Wasatch, Joey Granger, dijo que el recuento será el 25 de noviembre.

Artículo traducido por Connor Hollison