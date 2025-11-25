Recuento confirma a Ryan Dickey como el próximo alcalde de Park City

Un recuento de todas las boletas emitidas en la carrera por la alcaldía de Park City arrojó resultados idénticos a los certificados por el Concejo Municipal de Park City la semana pasada: Ryan Dickey recibió siete votos más que Jack Rubin y será el próximo líder de la ciudad.

Con un margen de solo 0.2% separando a los dos candidatos, Rubin fue elegible para solicitar un recuento bajo la ley de Utah y lo hizo el jueves 20 de noviembre.

La oficina del secretario del Condado de Summit luego pasó por el proceso de recuento, incluyendo la prueba del equipo electoral y el recuento de las boletas nuevamente. La auditoría no encontró anomalías o errores, según la registradora de Park City, Michelle Kellogg.

El Concejo Municipal de Park City, actuando como Junta de Escrutinio, certificó los resultados del recuento a las 5:30 p.m. del lunes 24 de noviembre.

En un comunicado el lunes por la noche, Dickey felicitó a Rubin por su campaña y dijo que está "increíblemente emocionado de ser el alcalde electo".

"Espero trabajar con los miembros de la comunidad en toda la ciudad — sin importar cómo votaron — mientras perseguimos nuestros muchos objetivos compartidos", dijo. "Me siento honrado por la confianza que Park City ha depositado en mí y estoy listo para empezar a trabajar con nuestro nuevo Concejo, aportando un liderazgo positivo para hacer avanzar a Park City".

El lunes, Rubin agradeció a la secretaria del condado Eve Furse y a su equipo por llevar a cabo rápidamente el recuento.

Dijo en un comunicado: "Si bien el escrutinio de hoy cierra esta etapa, no cambia mi compromiso con Park City ni mi creencia en los valores que defendemos juntos".

Dickey prestará juramento como alcalde el 5 de enero de 2026, junto con la concejal Tana Toly, quien ganó otro mandato, y el nuevo concejal Diego Zegarra.

Dado que Dickey dejará un escaño vacante en el concejo, los líderes de la ciudad deberán nombrar a alguien para el concejo por el resto de su mandato hasta enero de 2028.

La ciudad abrirá un proceso de solicitud para los residentes interesados, tal como lo hizo en 2021 cuando la entonces concejal Nann Worel fue elegida alcaldesa .

Artículo traducido por Connor Hollison