El autobús de esquí de UTA comienza el servicio a los cañones de Cottonwood, Ogden y Provo

El autobús de esquí de la UTA transportará a esquiadores y riders a los centros turísticos en los cañones Big y Little Cottonwood a partir del Día de Acción de Gracias, 27 de noviembre, a medida que las áreas de esquí comiencen a abrir para la temporada.

El Servicio del Cañón separado que sube por Little Cottonwood Canyon comienza el 7 de diciembre, funcionando diariamente de 6 a.m. a 8:30 a.m. y de 5 p.m. a 7:30 p.m.

El servicio de autobús de la UTA a Snowbasin en Huntsville comienza el 28 de noviembre.

El autobús de esquí de la UTA también llevará a los pasajeros a Powder Mountain desde la calle 21 de Ogden a partir del 13 de diciembre y a Sundance Resort desde University Place en Provo a partir del 20 de diciembre.

Una lista completa de los días de apertura de los centros turísticos de esquí está disponible aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison