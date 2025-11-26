© 2025 KPCW

El autobús de esquí de UTA comienza el servicio a los cañones de Cottonwood, Ogden y Provo

KPCW | By Sydney Weaver
Published November 26, 2025 at 6:36 AM MST
The Utah Transit Authority has two bus routes that go up Little Cottonwood Canyon in the winter.
Utah Transit Authority
La Autoridad de Tránsito de Utah tiene dos rutas de autobús que suben por Little Cottonwood Canyon en invierno.

El servicio de invierno de la Autoridad de Tránsito de Utah comienza esta semana, incluyendo el lanzamiento del servicio de autobús de esquí.

El autobús de esquí de la UTA transportará a esquiadores y riders a los centros turísticos en los cañones Big y Little Cottonwood a partir del Día de Acción de Gracias, 27 de noviembre, a medida que las áreas de esquí comiencen a abrir para la temporada.

El Servicio del Cañón separado que sube por Little Cottonwood Canyon comienza el 7 de diciembre, funcionando diariamente de 6 a.m. a 8:30 a.m. y de 5 p.m. a 7:30 p.m.

El servicio de autobús de la UTA a Snowbasin en Huntsville comienza el 28 de noviembre.

El autobús de esquí de la UTA también llevará a los pasajeros a Powder Mountain desde la calle 21 de Ogden a partir del 13 de diciembre y a Sundance Resort desde University Place en Provo a partir del 20 de diciembre.

Una lista completa de los días de apertura de los centros turísticos de esquí está disponible aquí.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
