La Oficina del Sheriff del Condado de Summit lanza un programa de retroalimentación del 911

PowerEngage, una plataforma de software creada para agencias de seguridad pública, se integra con los sistemas de despacho y gestión de registros para enviar automáticamente mensajes de texto a los ciudadanos que llaman al 911.

Dependiendo de la naturaleza de la llamada, se pueden enviar mensajes de texto mientras los oficiales están en camino y se pueden entregar encuestas de seguimiento aproximadamente 24 horas después de que el caso se cierre.

El Oficial de Información Pública de la Oficina del Sheriff del Condado de Summit, Skyler Talbot, dice que el programa ha estado operando durante aproximadamente un mes.

"Cuando alguien llama al despacho, ya sea por una emergencia o por una no emergencia, recibirá un mensaje de texto más tarde", explicó Talbot en el "Local News Hour" de KPCW el lunes. "Esencialmente recibirán un texto que dice: 'Esta es la Oficina del Sheriff del Condado de Summit. Nos gustaría hacerle algunas preguntas basadas en su llamada al despacho'. Responden por texto. Creo que es una encuesta de tres o cuatro preguntas, y luego todo eso va a nuestra base de datos informática y nos da una buena visión de lo que estamos haciendo bien".

Para reducir las preocupaciones sobre estafas, Talbot enfatizó que los textos no incluirán ningún enlace en el que se pueda hacer clic.

"Esto solo va a ser una conversación por mensaje de texto", dijo. "Obviamente, no habrá información personal. Va a ser, '¿Cómo estuvo el despachador? ¿Cómo estuvo el ayudante?' Cualquier cosa fuera de eso, no responda, ¿verdad? No haga clic en enlaces. Así que, no le vamos a pedir nada de eso".

Talbot dice que las respuestas de la encuesta ayudarán al departamento a identificar tendencias y evaluar el desempeño del personal. Si bien los textos son anónimos, el departamento puede revisar la información en el back end si un comentario justifica un seguimiento para abordar un problema específico.

El Departamento de Policía de Heber City adoptó PowerEngage hace aproximadamente un año. El departamento ha compartido parte de la retroalimentación que ha recibido en línea aquí .

Artículo traducido por Connor Hollison