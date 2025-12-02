Garaje independiente en Coalville se incendia la mañana del Día de Acción de Gracias

El Distrito de Bomberos de North Summit respondió a un incendio en un garaje alrededor de las 3:20 a.m. del jueves. Un garaje independiente en la cuadra 200 de 50 N. en Coalville se había incendiado en algún momento durante la noche.

El Jefe de Batallón Tyler Rowser dijo que las llamas se podían ver a millas de distancia.

"Cuando salí, porque estaba justo al otro lado de la ciudad del incendio, pude ver una gran bola de fuego desde donde estaba saliendo", dijo.

Las cuadrillas de North Summit y del Distrito de Bomberos de Park City trabajaron para contener el fuego.

A su llegada, Rowser dijo que los dos equipos trabajaron juntos para proteger las estructuras circundantes. Había otro garaje independiente al oeste del edificio envuelto en llamas y una casa al norte del mismo.

"Nuestras cuadrillas inmediatamente comenzaron a establecer protección estructural en esos dos y luego pasaron a apagar el fuego en el garaje, que en ese punto, estaba completamente involucrado y el techo se había derrumbado", dijo Rowser.

Después de aproximadamente dos horas, los bomberos habían extinguido las llamas.

Rowser dijo que el garaje es una pérdida total. La casa cercana y el otro garaje también sufrieron daños menores.

Nadie resultó herido en el incendio y la causa está bajo investigación.

Artículo traducido por Connor Hollison