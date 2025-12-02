El Consejo Municipal de Heber establecerá metas de vivienda asequible y cielos oscuros en 2026

El Consejo Municipal de Heber tiene un retiro estratégico cada enero. Es una oportunidad para que los líderes se alejen de la gobernanza diaria y se concentren en metas más amplias para la ciudad.

En la reunión del consejo del martes 2 de diciembre, los líderes programarán su retiro de dos días para mediados de enero de 2026.

El administrador de la ciudad, Matt Brower, dijo que los concejales dedicarán ese tiempo a centrarse en los problemas más importantes que enfrenta Heber, como la vivienda asequible.

"En una reunión reciente, el consejo solicitó tener más información, más sesiones de estudio sobre vivienda asequible, para asegurarse de que conocen las técnicas y estrategias, lo que otras ciudades han hecho para tener éxito en ese frente", dijo en el "Local News Hour" de KPCW el 1 de diciembre.

La revitalización del centro y la protección del medio ambiente también serán temas probables en la agenda del retiro.

"[El concejal] Aaron Cheatwood pidió que incluyéramos un [punto] en la agenda del retiro sobre los cielos oscuros y ver si nuestras políticas son adecuadas para lograr un mayor cumplimiento con esa iniciativa", dijo.

Brower dijo que algunas de las prioridades de 2026 probablemente serán las mismas que las de 2025, como Envision Heber 2050, el plan de la ciudad para hacer que el centro sea más atractivo para los visitantes y las pequeñas empresas.

"Hemos tenido éxito en mover la aguja en varios temas", dijo. "Lo más predominante fue la fase 1 de nuestras mejoras de Main Street, incluida la conversión de la calle del festival y el escenario principal".

Otros planes del centro están tomando forma. También el martes, los concejales votarán sobre un contrato para una empresa que diseñe la próxima fase de las mejoras del City Park.

La reunión del Consejo Municipal de Heber comienza a las 4 p.m. del 2 de diciembre con una sesión de trabajo. Para la agenda completa y un enlace para asistir en línea, visite el sitio web de la ciudad.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison