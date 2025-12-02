Líderes de Heber apoyan por estrecho margen planes de reurbanización de Station Seven

La agencia de reinversión comunitaria de Heber City, o CRA, tiene como objetivo estimular la revitalización del centro. El plan se basa en acuerdos de participación fiscal para ayudar a financiar nuevos desarrollos en la ciudad.

Los gobiernos locales que participan en la CRA acuerdan diferir algunos de sus ingresos fiscales provenientes del nuevo valor de la propiedad en el área durante un tiempo determinado. Ese incremento se utiliza para pagar proyectos de reurbanización.

En una reunión del consejo municipal el 18 de noviembre, los desarrolladores de Station Seven obtuvieron el apoyo de los líderes para utilizar la financiación de incremento de impuestos para su plan de aldea de uso mixto.

El desarrollo, anteriormente conocido como New London, se ubicará al norte de Smith’s Marketplace.

Los desarrolladores dicen que la CRA les ayudará a construir un proyecto de mayor calidad, con un hotel, un estacionamiento y amplios espacios de reunión comunitaria. Esas comodidades se sumarían al desarrollo residencial y comercial que está planeado de todos modos.

Sin la CRA, los desarrolladores estiman que la ciudad recibirá alrededor de $6 millones en ingresos durante 30 años. Con el incremento fiscal, el ingreso estimado de Heber sería de unos $16 millones.

El consejo no estuvo de acuerdo sobre cuánto beneficio Station Seven podría ofrecer a la ciudad.

El concejal Scott Phillips dijo que cree que Station Seven será "una inversión asombrosa" en el futuro de Heber.

"Justo con la adición de Deer Valley East Village, cuando la gente está empezando a reservar sus viajes de invierno, también están mirando al Condado de Wasatch", dijo. "Hay una necesidad de este tipo de cosas, y no conozco a nadie en la ciudad que no quiera más restaurantes".

El concejal Sid Ostergaard dijo que le gustaría explorar más formas de mitigar el impacto del tráfico del desarrollo, como asociarse con High Valley Transit y hacer que los desarrollos sean más accesibles a pie.

"Esa es la única forma en que podemos reducirlo", dijo. "Si tenemos ese tránsito público, así es como vamos a reducir los coches".

La concejal Yvonne Barney dijo que no estaba dispuesta a votar "sí" en el proyecto. Argumentó que la CRA está destinada al centro de Heber, no al área alrededor de Smith’s.

"Sé que en su mente, porque ustedes son desarrolladores, esto es fantástico", dijo. "Ustedes se benefician de esto; dicen que nosotros nos beneficiamos de esto. No creo que nosotros nos beneficiemos de esto, como ciudadanos. Creo que nos están pidiendo que metamos la mano en estos bolsillos vacíos y les entreguemos más dinero".

La financiación del incremento de impuestos solo asigna los ingresos generados por el nuevo crecimiento. La ciudad mantendría el 100% de su base impositiva existente.

El concejal Mike Johnston dijo que el proyecto beneficiará el desarrollo económico general de Heber, especialmente si incluye componentes como un estacionamiento.

Los líderes de Heber han dicho que crear más infraestructura de estacionamiento es uno de sus principales objetivos para facilitar que los residentes visiten tiendas, restaurantes y eventos en el centro.

"Creo que lo que están haciendo aquí es algo muy bueno para nuestro centro de la ciudad", dijo. "Es una cosa buena significativa, y realmente me gusta".

Johnston hizo una moción para que el consejo, actuando como la junta de la CRA, apoyara el proyecto. La votación fue 3-2, con Barney y el concejal Aaron Cheatwood en desacuerdo.

Más tarde, los desarrolladores deberán obtener la aprobación de los detalles específicos de su proyecto por parte del consejo municipal. Station Seven también está buscando apoyo de financiación de incremento de impuestos del Condado de Wasatch y de la junta escolar del condado.

Heber City es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison