North Summit emitirá bonos de $125 millones después de la fallida medida electoral de la escuela secundaria

La junta escolar de North Summit anunció su intención de emitir bonos de ingresos por arrendamiento en noviembre después de que los votantes rechazaran un bono en las urnas por segundo año consecutivo.

Con los LRBs, el distrito se endeuda consigo mismo y no tiene que buscar la aprobación de los votantes. Los bonos se pagan con dinero de los impuestos a la propiedad, el mismo mecanismo de financiación que un bono aprobado por los votantes.

Los líderes del distrito dicen que los bonos son necesarios para financiar el reemplazo de la antigua Escuela Secundaria North Summit y su piscina.

Según los documentos del distrito, los LRBs no pueden exceder los $125 millones —la misma cantidad que el bono que los votantes rechazaron— y vencerán en 31 años o menos. El distrito espera pagar alrededor de $7.9 millones al año por los bonos.

La junta votará si emitir los LRBs en su reunión de las 6:30 p.m. del 3 de diciembre. Los lugareños están invitados a asistir a la audiencia pública en la oficina del distrito para dar su opinión.

Los planes preliminares muestran que la nueva Escuela Secundaria North Summit se construiría en una propiedad del distrito al suroeste del cementerio de Coalville. Una vez que se complete la nueva escuela secundaria, la antigua será demolida y se construirá una nueva piscina en su lugar.

Artículo traducido por Connor Hollison