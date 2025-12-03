Liderazgo de Park City visitará Vail y Breckenridge en la Gira de la Ciudad de 2026

La Clase 32 de Liderazgo de Park City regresará a dos ciudades de Colorado para su Gira de la Ciudad de 2026.

El grupo visitó Vail por última vez en 2014 y Breckenridge en 2015, donde el Director Ejecutivo de Liderazgo, Scott van Hartesvelt, dijo que establecieron conexiones en la comunidad.

El grupo regresará a las ciudades de montaña de Colorado del 27 al 31 de mayo para aprender sobre proyectos de vivienda y recreación.

La clase también se reunirá con los alcaldes de las ciudades y el equipo ejecutivo de Vail Resorts.

Para escuchar más sobre el Liderazgo de Park City y la próxima Gira de la Ciudad, sintonice el "Local News Hour" de KPCW el jueves por la mañana para la entrevista completa de Leslie Thatcher con van Hartesvelt.

Artículo traducido por Connor Hollison