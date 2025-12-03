© 2025 KPCW

Humo de quema controlada en Jeremy Ranch visible en el Condado de Summit

KPCW | By Sydney Weaver
Published December 3, 2025 at 4:55 AM MST
Fire crews conduct prescribed burns north of Jeremy in Summit County Dec. 2, 2025.
Utah Fire Info
Las cuadrillas de bomberos llevan a cabo quemas controladas al norte de Jeremy en el condado de Summit el 2 de diciembre de 2025.

Los funcionarios forestales están aprovechando el clima frío y húmedo para completar las quemas controladas esta semana.

Utah Fire Info dijo que las cuadrillas quemarán 2,500 pilas en aproximadamente 70 acres de tierra.

Las quemas tienen como objetivo reducir el riesgo de incendios forestales y proteger las viviendas y propiedades cercanas.

El humo será visible. Los funcionarios del condado piden a los residentes que no lo reporten.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
