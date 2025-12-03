Humo de quema controlada en Jeremy Ranch visible en el Condado de Summit
Los funcionarios forestales están aprovechando el clima frío y húmedo para completar las quemas controladas esta semana.
Utah Fire Info dijo que las cuadrillas quemarán 2,500 pilas en aproximadamente 70 acres de tierra.
Las quemas tienen como objetivo reducir el riesgo de incendios forestales y proteger las viviendas y propiedades cercanas.
El humo será visible. Los funcionarios del condado piden a los residentes que no lo reporten.
Artículo traducido por Connor Hollison