Turistas tomando vacaciones más cortas en Park City, Condado de Summit

En 2019 y 2020, las estancias de visitantes en Park City y el Condado de Summit promediaron alrededor de 4.5 días. Pero la duración de esos viajes está en una tendencia a la baja.

Al presentar la información al Consejo del Condado de Summit el 14 de noviembre, el Director Financiero del condado, Matt Leavitt, dijo que los datos generaron "un poco de sorpresa" entre el personal.

En los últimos dos años, la duración de las vacaciones tanto en el Condado de Summit como en Park City ha sido de unos cuatro días exactos. Ese es un promedio anual. Los datos muestran que las vacaciones son más largas durante la temporada de esquí que en el verano.

Summit County

Los datos del Condado de Summit, obtenidos de Placer.ai , también muestran cuánto tiempo pasan los visitantes en el condado y Park City en un solo día —estimando, por ejemplo, cuánto tiempo pasa un esquiador de Salt Lake City en el mercado.

Esa duración de tiempo también ha bajado ligeramente, pero sólo en unos 30 minutos a una hora desde los picos de 2021.

Summit County

Mientras tanto, el número de visitantes únicos está aumentando ligeramente, incluso si no se quedan tanto tiempo.

Summit County

Dado que la duración de las estadías de los visitantes alcanzó su punto máximo alrededor del inicio de la pandemia de COVID-19, una de las teorías de Leavitt es que eran algunos de los llamados nómadas digitales.

"Algunos de estos datos, de nuevo, podrían respaldar aún más esa idea de que teníamos personas que estaban trabajando a distancia", explicó al consejo del condado.

Leavitt estaba presentando los datos el 14 de noviembre durante las discusiones presupuestarias del condado para 2026. El Condado de Summit justifica los impuestos sobre las ventas demostrando que todo el condado, no sólo Park City, ve los impactos del turismo.

Él estima que aproximadamente el 65% de los ingresos por impuestos sobre las ventas del Condado de Summit provienen de turistas y no residentes.

El Presidente y CEO de Ski Utah, Nathan Rafferty, explicó por qué eso es importante para los habitantes de Utah en el Foro de Turismo de Otoño de 2025 de la Cámara de Comercio de Park City la semana anterior a la discusión del consejo del 14 de noviembre.

"Enviamos esquiadores de vuelta a Nueva York y San Francisco y Houston con grandes recuerdos, y dejan dinero", dijo. "Y con eso, esperamos que nos ocupemos de nuestras carreteras y nuestras escuelas".

Pero varía cuándo visitan esos turistas. La afluencia de visitantes a Park City alcanza su punto máximo en invierno, alrededor de la temporada de esquí.

En el condado en general, el número de visitantes alcanza su punto máximo a finales del verano y principios del otoño. Los datos de Leavitt no mostraron a dónde iban esas personas y dónde gastan dinero.

Las discusiones presupuestarias continúan el miércoles 3 de diciembre con una audiencia pública en el Edificio Sheldon Richins en Kimball Junction.

Otra audiencia está programada para el 10 de diciembre en las cámaras del consejo de Coalville antes de una votación sobre el presupuesto final del Año Fiscal 2026.

El Condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison