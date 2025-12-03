Vail Resorts y Uber se asocian en servicio de viaje directo para esquiar
El nuevo servicio "Uber Ski" integra la reserva de viajes compartidos con las compras de Epic Pass y boletos de telesilla en la aplicación de Uber.
Uber y Vail Resorts se están uniendo para ofrecer una experiencia de esquí más fluida.
El nuevo servicio de esquí permite a los pasajeros reservar vehículos con más espacio de carga hasta con 90 días de antelación, desde noviembre hasta marzo.
Park City Mountain abre el viernes 5 de diciembre. Las ventas del Epic Pass terminan el jueves. Sin embargo, los pasajeros aún pueden comprar boletos de telesilla para cualquier ubicación de Vail Resorts en la aplicación de Uber.
La revista Ski Area Management informa que la asociación se produce mientras Vail Resorts combate la disminución de las ventas del Epic Pass e intenta llegar a más compradores de boletos de un solo día.
Artículo traducido por Connor Hollison