Vail Resorts y Uber se asocian en servicio de viaje directo para esquiar

Uber y Vail Resorts se están uniendo para ofrecer una experiencia de esquí más fluida.

El nuevo servicio de esquí permite a los pasajeros reservar vehículos con más espacio de carga hasta con 90 días de antelación, desde noviembre hasta marzo.

Park City Mountain abre el viernes 5 de diciembre. Las ventas del Epic Pass terminan el jueves. Sin embargo, los pasajeros aún pueden comprar boletos de telesilla para cualquier ubicación de Vail Resorts en la aplicación de Uber .

La revista Ski Area Management informa que la asociación se produce mientras Vail Resorts combate la disminución de las ventas del Epic Pass e intenta llegar a más compradores de boletos de un solo día.

Artículo traducido por Connor Hollison