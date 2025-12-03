© 2025 KPCW

El Condado de Wasatch inicia la temporada navideña con encendidos de árboles y visitas de Santa

KPCW | By Kristine Weller
Published December 3, 2025 at 8:55 AM MST
As in past years, Old Fashioned Christmas organizers expect a chilly night as the community gathers to meet Santa Claus, sing together and light the big tree in front of City Hall.
Heber City
Al igual que en años anteriores, los organizadores de la Navidad a la Antigua (Old Fashioned Christmas) esperan una noche fría mientras la comunidad se reúne para conocer a Santa Claus, cantar juntos y encender el gran árbol frente al Ayuntamiento.

Ahora después de Acción de Gracias, el Condado de Wasatch está dando la bienvenida a la temporada navideña con encendidos de árboles y encuentros con Santa.

A partir del viernes, el campo de golf de Wasatch Mountain State Park albergará paseos en carreta con luces navideñas. Es una tradición navideña con paseos tirados por caballos para admirar miles de luces brillantes.

El viaje termina en la cabaña de Santa, donde los invitados pueden calentarse con chocolate caliente junto a la chimenea.

Midway comenzará la temporada con su ceremonia anual de encendido del árbol el sábado 29 de noviembre. Los lugareños pueden disfrutar de dulces y chocolate caliente mientras observan el encendido y los fuegos artificiales. Los niños también pueden conocer a Santa y sus renos.

La Navidad a la Antigua anual de Heber es una semana después, el 5 de diciembre.

De 5 p.m. a 7 p.m., contará con música, luces nuevas, obsequios gratuitos y los niños podrán visitar a Santa y sus renos.

Un espectáculo de drones comienza a las 6 p.m. antes del encendido del árbol a las 7 p.m.

Artículo traducido por Connor Hollison
Kristine Weller
