El Condado de Wasatch inicia la temporada navideña con encendidos de árboles y visitas de Santa

A partir del viernes, el campo de golf de Wasatch Mountain State Park albergará paseos en carreta con luces navideñas . Es una tradición navideña con paseos tirados por caballos para admirar miles de luces brillantes.

El viaje termina en la cabaña de Santa, donde los invitados pueden calentarse con chocolate caliente junto a la chimenea.

Midway comenzará la temporada con su ceremonia anual de encendido del árbol el sábado 29 de noviembre. Los lugareños pueden disfrutar de dulces y chocolate caliente mientras observan el encendido y los fuegos artificiales. Los niños también pueden conocer a Santa y sus renos.

La Navidad a la Antigua anual de Heber es una semana después, el 5 de diciembre.

De 5 p.m. a 7 p.m., contará con música, luces nuevas, obsequios gratuitos y los niños podrán visitar a Santa y sus renos.

Un espectáculo de drones comienza a las 6 p.m. antes del encendido del árbol a las 7 p.m.

