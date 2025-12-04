Garaje de estacionamiento de Canyons Village llegará a mediados de diciembre después del día de apertura

El nuevo garaje de estacionamiento que se está construyendo en el lote de estacionamiento Cabriolet está programado para abrir a mediados de diciembre.

Esto significa que no estará listo para el inicio de la temporada de Park City Mountain el 5 de diciembre. Pero, cuando los primeros dos niveles estén listos, serán gratuitos esta temporada.

Jack Loosmann / Park City Mountain Una vista aérea del progreso de la construcción del garaje de estacionamiento de Canyons Village en octubre de 2025.

Los próximos tres niveles se construirán el próximo verano.

La mayor parte del resto del estacionamiento de Canyons Village será gratuito esta temporada. Solo el estacionamiento más alto, en la parte inferior de High Mountain Road, tendrá una tarifa.

Será de $29 desde las 8:30 a.m. hasta el mediodía, y gratis después de eso. Los automóviles con cuatro o más personas se estacionan gratis todo el día.

Park City Mountain

En el lado de Mountain Village, el estacionamiento costará $29 y requerirá una reserva desde el primer día. Todos los estacionamientos de superficie de Mountain Village son gratuitos y se asignan por orden de llegada después del mediodía.

Los automóviles con cuatro o más ocupantes pueden estacionar gratis en el lote First Time, pero aún necesitan una reserva anticipada.

El lote atípico es el Garaje subterráneo de Mountain Village, que cuesta $50 y siempre requiere reservas.

Haga clic aquí para obtener información completa sobre el estacionamiento en Park City Mountain y Canyons.

Deer Valley

En Deer Valley Resort, que abre para los poseedores de pases de temporada el 5 de diciembre y para el público el 6 de diciembre, el estacionamiento en el lote de Snow Park sigue siendo gratuito esta temporada.

Una vez que los telesillas de East Village comiencen a girar, también habrá 1,200 lugares gratuitos allí.

Como novedad este año, la mayoría de los esquiadores deben pagar para estacionar en la telecabina de Jordanelle. Sigue siendo gratuito para los poseedores de pases de temporada o los automóviles con tres o más personas.

Deer Valley no ha dicho cuánto costará el estacionamiento. Los poseedores de pases de temporada deben registrarse para obtener un pase de estacionamiento .

Opciones de Tránsito Gratuito

Como siempre, el tránsito a ambas áreas de esquí y alrededor de Park City y el Condado de Summit es gratuito, incluso desde el estacionamiento de Richardson Flat .

El autobús 109 "Snowball Express" de High Valley Transit comienza a circular de nuevo el 7 de diciembre desde los estacionamientos disuasorios de Jeremy Ranch y Ecker Hill hasta Canyons Village y Mountain Village.

La agencia de tránsito bromeó en las redes sociales diciendo que cierto residente del Polo Norte vestido de rojo estará al volante.

Deer Valley Resort y la fundación EpicPromise de Vail Resorts son patrocinadores financieros de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison