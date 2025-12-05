La tradición anual Shop with a Cop reparte alegría navideña

No se sorprenda el sábado por la mañana al escuchar sirenas a todo volumen y ver una fila de vehículos policiales viajando desde Park City hasta Kimball Junction. El portavoz del sheriff del condado de Summit, Skyler Talbot, dice que es el evento anual Shop with a Cop, donde los niños de bajos recursos desayunan con oficiales y visitan a Santa antes de ir de compras navideñas a Walmart.

“Comenzaremos en el Hotel DoubleTree en Park City, y luego llevaremos a los niños a Walmart, como lo hacemos todos los años”, dijo Talbot en el “Local News Hour” de KPCW el 1 de diciembre. “Así que, espere un pequeño retraso en el tráfico en la 224, probablemente alrededor de las ocho, 8:30 de la mañana del sábado. Tendemos a despertar al vecindario. Entonces, si no sabe a que vamos, puede ser una pequeña sorpresa. Tenemos como 100 - 120 coches de policía más o menos, todos subiendo [la ruta estatal] 224, así que espere eso”.

Los beneficiarios son remitidos al programa a través de los tres distritos escolares del condado. Los niños más pequeños son acompañados por la tienda para comprar con los oficiales, y los estudiantes de secundaria reciben tarjetas de regalo. Los estudiantes pueden comprar regalos para ellos y sus familiares.

Los fondos para el programa se recaudan a través de las logias locales de la Orden Fraternal de la Policía, así como a través de donaciones privadas de empresas locales.

