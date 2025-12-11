Los planificadores del cementerio de Snyderville Basin anuncian una nueva ubicación

El Distrito de Cementerios de Snyderville Basin ha anunciado una nueva ubicación para el primer cementerio público de la Cuenca.

El sitio propuesto inicialmente, al otro lado de Olympic Parkway frente al parque para perros Run-a-Muk, provocó la oposición del público y del Utah Olympic Park. Por lo tanto, el distrito ahora está considerando un terreno más cerca de la ruta estatal 224.

“Buscamos un tamaño de más o menos 10 acres; fácil acceso, tanto vehicular como peatonal; adyacencia a un sistema de senderos; cerca del transporte público”, dijo el miembro de la junta del cementerio Pete Gillwald en una reunión el 8 de diciembre. “Queremos considerar las vistas externas y también si los servicios públicos están muy cerca”.

También prefieren terrenos de propiedad pública. Eso redujo todas las posibles ubicaciones a cuatro que la junta comparó basándose en sus condiciones del suelo, paisaje natural y propiedades vecinas.

Los planificadores del cementerio dicen que el siguiente mejor sitio según los criterios está en el lado Run-a-Muk de Olympic Parkway en la esquina de la ruta estatal 224 y Bear Cub Drive.

“Nos hemos reunido con Basin Rec para discutir las oportunidades en este sitio, y obtuvimos una respuesta favorable”, dijo Gillwald. “Ya que el único impacto real a cualquier instalación de Basin Rec en esta esquina es el único sendero singletrack que sale del Sendero [Millenium] y se conecta a la red de senderos Run-a-Muk al oeste”.

El distrito del cementerio necesita la aprobación del distrito de recreación porque Basin Rec es copropietario del terreno con el Condado de Summit.

Las restricciones de la escritura en ese espacio abierto permiten cementerios y prohíben la subdivisión. Pero los planificadores del cementerio dicen que el estado quiere que los cementerios existan en lotes separados y subdivididos.

Así que el equipo del cementerio necesita firmas de 13 partes con un interés legal en la parcela para subdividirla, incluyendo a Basin Rec.

Basin Rec previamente pisó el freno después de la presión del público. A los residentes les preocupaba la realineación de los senderos al norte de Olympic Parkway y el impacto visual de un cementerio en la entrada del UOP.

El distrito del cementerio tiene que empezar de nuevo y obtener todas las firmas otra vez.

Después de la subdivisión, el Consejo del Condado de Summit tendría que votar para ceder el terreno al distrito del cementerio.

El plan tentativo del sitio incluye parcelas de entierro tradicional, un jardín de cremación, un jardín conmemorativo, un edificio comunitario y estacionamiento. Gillwald estima que eventualmente podrían tener 4,000 sitios de entierro con una duración de 160 años.

La Directora de Tierras y Recursos Naturales del Condado, Jess Kirby, fue la única miembro del público que asistió a la reunión del 8 de diciembre. Ella pidió más información sobre el edificio comunitario.

"El plano es de aproximadamente 3000 pies cuadrados", dijo Gillwald. "Podría contener espacio de oficinas para cuando contratemos a un administrador del cementerio, también podría usarse como un espacio de reunión, si alguien quiere tener un entierro y tenemos mal tiempo".

Las pruebas de suelo en la nueva ubicación resultaron positivas, sin demasiada roca ni demasiada agua.

La nueva propuesta del distrito del cementerio también contempla una nueva carretera que conecte Bear Cub y Olympic. La carretera ya está propuesta en lo profundo del plan maestro de transporte a largo plazo de 2022 del condado , junto con otro semáforo en Bear Cub y la ruta estatal 224.

También el 8 de diciembre, la junta del cementerio aprobó su presupuesto para 2026. No hay un aumento en el impuesto a la propiedad, por lo que la junta recaudará $495,000, que agregará a los $125,000 que no gastó en 2025. Esto eleva el presupuesto total a aproximadamente $620,000.

Artículo traducido por Connor Hollison