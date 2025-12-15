Oakley y el fideicomiso de tierras firman un acuerdo de conservación de las colinas de Uinta

El Concejo Municipal de Oakley aprobó una servidumbre de conservación sobre senderos de propiedad de la ciudad al este de Pinion Lane el 10 de diciembre. El acuerdo cubre 81 acres en total.

El alcalde Zane Woolstenhulme, quien firmó el acuerdo, dijo que los términos son "probablemente más estrictos" que cualquier otra servidumbre de conservación en la que Oakley haya trabajado con Summit Land Conservancy.

"Protegerá, a perpetuidad, esos activos que tiene la ciudad", dijo en la reunión del miércoles. "Sin embargo, nos dará la flexibilidad si queremos hacer mejoras en los senderos, si necesitamos hacer más mejoras de infraestructura para nuestro sistema de agua".

Summit Land Conservancy tendrá y hará cumplir la servidumbre, que prohíbe el desarrollo futuro pero mantiene el uso de los senderos.

Según la registradora de Oakley, Amy Rydalch, la servidumbre cubre tierras que albergan pozos importantes de la ciudad.

"Toda esta área, de alguna manera, es geográficamente la zona donde tenemos nuestros activos de agua de mayor valor", dijo Rydalch. "También se encuentra en un área considerada terrenos sensibles según nuestros mapas oficiales de la ciudad. Esta es un área donde la mayor parte tiene una pendiente superior al 30%, por lo que esta no es un área que quisiéramos ver particularmente desarrollada por esa razón también".

La CEO de Summit Land Conservancy, Cheryl Fox, calificó la servidumbre de conservación como un testimonio de la colaboración entre la ciudad y el fideicomiso de tierras. Dijo que es el tercer proyecto que Summit Lands y Oakley han realizado juntos y forma parte de la iniciativa más amplia Weber River Pathway.

"Hace unos 10 años, un grupo de ciudadanos de Oakley se acercó a Summit Land Conservancy, y tenían la visión de un sendero, un camino a lo largo del Río Weber a su paso por Oakley", dijo Fox a KPCW el 12 de diciembre. "Y fue realmente inspirador".

La propiedad cubierta por la última servidumbre está al otro lado de Pinion Lane del recién ampliado Oakley Bike Park , así como de otro posible proyecto del fideicomiso de tierras, un cementerio ecológico .

Los lados este y oeste de la carretera son una sola propiedad, pero el concejo municipal no ha decidido cuáles deberían ser los términos de una servidumbre de conservación para el cementerio.

"Siempre es bueno que la ciudad se tome el tiempo de analizar realmente los usos de estas propiedades, porque estas servidumbres de conservación son para siempre", dijo Fox.

Agregar una servidumbre en el otro lado de Pinion significaría preservar otros 63 acres al pie de las montañas Uinta.

Summit Land Conservancy es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison