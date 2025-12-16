La patrulla de esquí de Telluride podría ir a la huelga durante la temporada navideña

Casi un año después de que los patrulleros de Park City Mountain abandonaran sus puestos durante las negociaciones contractuales, el sindicato de patrulleros de esquí de Telluride Ski & Golf Resort está preparado para hacer lo mismo.

“Por mucho que todavía mantengamos un rayo de esperanza, cada vez es más probable que vayamos a la huelga”, dijo el presidente de la Asociación Profesional de Patrullas de Esquí de Telluride, Graham Hoffman, a KPCW el 13 de diciembre.

Los patrulleros no han fijado una fecha para el paro, pero Hoffman dijo que lo harían con antelación para que la comunidad de Telluride no sea sorprendida.

Según Hoffman, el sindicato votó por unanimidad para autorizar una huelga en noviembre. Eso fue después de meses de negociaciones contractuales, que ahora están estancadas.

El contrato anterior expiró el 31 de agosto. Este mes, el sindicato pidió a la empresa, también llamada Telski, una oferta final y definitiva.

Según The Colorado Sun , el 99% de los miembros del sindicato votó a favor de rechazarla el 8 de diciembre y, hasta el 15 de diciembre, el sindicato dice que ha habido un silencio total por parte de la empresa desde entonces.

“Si la patrulla de esquí decide ir a la huelga, todos aquí sufren”, dijo la portavoz de Telski, Nancy Clark, a KPCW en un comunicado. Ella predijo cancelaciones de huéspedes y la pérdida de personal estacional si eso sucede.

Los patrulleros quieren salarios de primer año fijados en alrededor de $30 por hora —casi un aumento salarial del 28%—, tiempo libre pagado y estipendios para seguro médico y equipo. El sindicato afirma que, incluyendo los beneficios, eso equivale a un aumento de aproximadamente el 35%.

Según una página de preguntas frecuentes de la empresa , la oferta final de Telski incluía un aumento del 13% y ajustes garantizados por el costo de vida para las próximas temporadas.

La disputa contractual de Telluride tiene ecos de la huelga del invierno pasado en Park City Mountain, propiedad de Vail, donde los patrulleros de esquí no trabajaron durante 13 días durante la temporada alta posterior a la Navidad.

Aunque los esquiadores y practicantes de snowboard con un Epic Pass completo obtienen siete días en Telski, el CEO de Vail Resorts, Rob Katz, dijo que ningún ingreso del centro vacacional de propiedad privada va a Vail.

“Creo que el acceso a Telluride ayuda a las ventas de pases, lo cual es importante”, dijo Katz, respondiendo a un inversor en la llamada de resultados de la empresa del 10 de diciembre. “Obviamente, tenemos muchas esperanzas de que puedan encontrar una manera de resolver las diferencias y que tengan una temporada de esquí increíble por delante”.

El sindicato de patrullas de esquí de Park City finalmente obtuvo mejores salarios y beneficios . Al preguntarle si eso hace que la patrulla de Telluride sea optimista o no, Hoffman dijo que estableció un precedente, pero que la situación de Telluride es diferente ya que Telski es de propiedad privada.

“No hay inversores a los que recurrir, porque esto no es Vail. No hay una junta directiva”, dijo el veterano patrullero de Telluride. “Solo está nuestro propietario. Y él no está dispuesto a hablar realmente con nosotros”.

Para la ciudad de Telluride, la inminente huelga de la patrulla de esquí es el siguiente capítulo en un conflicto continuo entre algunos residentes y el propietario del centro vacacional, Chuck Horning.

The Denver Post informó en octubre que algunos lugareños quieren “echar a Chuck” (Chuck Chuck), en medio de un deterioro de la confianza y acusaciones de conducta sexual inapropiada o agresión por parte de varias mujeres.

El Post indicó que la mayoría de las fuentes con las que habló quieren que Horning venda Telski. El portavoz del centro vacacional le dijo al periódico que el hombre de 81 años no tenía planes de hacerlo.

Artículo traducido por Connor Hollison