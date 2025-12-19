© 2025 KPCW

Park City Mountain abre un nuevo garaje en Canyons Village, el estacionamiento es gratuito

KPCW | By Connor Thomas
Published December 19, 2025 at 7:27 AM MST
the area around Park City Mountain's cabriolet lift in Canyons Village is seen the day the parking garage opened its first two floors Dec. 17 2025
Connor Thomas
/
KPCW
Un auto entra al garaje de estacionamiento en la base de Canyons Village el 17 de diciembre de 2025.

El resort inauguró el nuevo garaje de estacionamiento en la base del elevador Cabriolet el miércoles por la mañana.

Los esquiadores y practicantes de snowboard ahora pueden estacionarse en los dos primeros pisos del garaje de Canyons Village. Los tres pisos finales se completarán el próximo año.

El estacionamiento es gratuito esta temporada en el garaje y en el resto del lote Cabriolet.

the area around Park City Mountain's cabriolet lift in Canyons Village is seen the day the parking garage opened its first two floors Dec. 17 2025
Connor Thomas
/
KPCW
El proyecto del garaje incluye una "oficina de la base" rediseñada y realineada en el Cabriolet.

El único estacionamiento de pago en Canyons será el lote de grava superior, frente al Pendry Park City. Se requieren reservaciones antes del mediodía. Después de esa hora, es gratuito.

En el lado de Mountain Village, todos los lotes de superficie tienen tarifas de $29 y requieren reservaciones hasta el mediodía. De lo contrario, los conductores serán multados.

Los esquiadores y practicantes de snowboard que compartan el vehículo (carpool) pueden estacionarse gratis en los lotes de Upper Canyons y First Time, pero aún así se requiere hacer reservación.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Connor Thomas
KPCW Reporter
See stories by Connor Thomas