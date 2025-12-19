Park City Mountain abre un nuevo garaje en Canyons Village, el estacionamiento es gratuito

Los esquiadores y practicantes de snowboard ahora pueden estacionarse en los dos primeros pisos del garaje de Canyons Village. Los tres pisos finales se completarán el próximo año.

El estacionamiento es gratuito esta temporada en el garaje y en el resto del lote Cabriolet.

Connor Thomas / KPCW El proyecto del garaje incluye una "oficina de la base" rediseñada y realineada en el Cabriolet.

El único estacionamiento de pago en Canyons será el lote de grava superior, frente al Pendry Park City. Se requieren reservaciones antes del mediodía. Después de esa hora, es gratuito.

En el lado de Mountain Village, todos los lotes de superficie tienen tarifas de $29 y requieren reservaciones hasta el mediodía. De lo contrario, los conductores serán multados.

Los esquiadores y practicantes de snowboard que compartan el vehículo (carpool) pueden estacionarse gratis en los lotes de Upper Canyons y First Time, pero aún así se requiere hacer reservación.

Artículo traducido por Connor Hollison