El Concejo del Condado de Summit niega a Canyons Village la herramienta para financiar el desarrollo

El Concejo del Condado de Summit denegó la solicitud del desarrollador principal de Canyons para un distrito de infraestructura pública (PID) en una votación de 3 a 2 el 17 de diciembre.

Los PIDs pueden permitir que los propietarios de terrenos privados emitan bonos y accedan a financiamiento con intereses bajos, usualmente reservados para los gobiernos. Ellos mismos pagan los préstamos mediante impuestos sobre sus propiedades.

Solo se ha construido aproximadamente la mitad de la densidad autorizada para Canyons Village.

El concejal Roger Armstrong predijo que un distrito de infraestructura pública aceleraría el resto de su desarrollo. Votó a favor de denegar la solicitud del desarrollador TCFC , una filial de Talisker Corporation.

“[El desarrollo] va a suceder de todos modos”, dijo Armstrong. “La pregunta es: ¿queremos echarle un cerillo y hacer que suceda en tres años?”.

Las concejalas Megan McKenna y Canice Harte también votaron en contra del distrito de infraestructura pública.

Sin embargo, Harte reconoció el argumento de que Canyons Village se compone principalmente de propietarios de segundas viviendas que pagan más impuestos y, aún así, consumen menos servicios del condado. Los ingresos extra podrían evitar aumentos de impuestos para los locales.

“¿A qué le das más valor? ¿A los ingresos fiscales?”, dijo. “O valoras —quizás nunca vas a evitar el crecimiento— tal vez solo lo ralentizas, y eso simplemente equilibra el ritmo de este”.

El abogado Sam Elder le dijo al concejo que un financiamiento eficiente podría no traer un desarrollo más rápido, sino un desarrollo de mejor calidad.

La concejal Tonja Hanson estaba preocupada por las anécdotas que escucha de antiguos colegas en la industria del esquí y el alojamiento. Le dicen que Deer Valley East Village está atrayendo negocios, e ingresos fiscales, al otro lado de la línea del condado.

“Personalmente, me encantaría ver un hotel de conferencias para compensar; el espacio de reuniones más grande en nuestra área en este momento es el nuevo Grand Hyatt en Deer Valley East”, dijo. “Antes era el [Stein Eriksen Lodge], seguido por el Grand Summit”.

Los representantes del desarrollador TCFC señalaron el acuerdo de desarrollo de Canyons Village de 1999, el cual dice que establece lo que el Condado de Summit desea que ocurra en el área de esquí. Y un PID facilita eso.

Nic Schapper, residente de Snyderville Basin, fue uno de los dos lugareños escépticos ante este mecanismo de financiamiento recientemente popular.

“¿Qué límites están poniendo en estos diferentes fondos de dinero que están surgiendo por todo el condado?”, preguntó a los concejales.

El concejal Chris Robinson dijo que la ironía es que el Condado de Summit no quiere poner límites a los distritos de infraestructura pública, los cuales por ley son independientes.

Esto se debe a que el auditor del estado de Utah sugirió el mes pasado que, si los condados y ciudades tienen autoridad sobre los PIDs, son financieramente responsables de ellos.

Eso podría convertir a los PIDs en una responsabilidad financiera, y la opinión del auditor ha generado rechazo en la comunidad legal de Utah.

Dave Thomas, el abogado civil de mayor rango del Condado de Summit, explicó que el auditor basa su opinión en las mejores prácticas recomendadas por el Consejo de Normas de Contabilidad Gubernamental (GASB).

“Lo cual creo que fue lo enfurecedor de la opinión del auditor estatal. Porque el GASB no es una ley, el GASB son disposiciones de política para contadores”, dijo Thomas. “Mezclaron la ley con la política para tratar de poner a los PIDs bajo la autoridad de condados y ciudades, lo cual es absolutamente contrario a lo que es un PID”.

A Hanson y Robinson se les aseguró que un PID de Canyons Village estaba configurado para ser adecuadamente independiente, y no una responsabilidad ni un lastre para el crédito del Condado de Summit. Ellos estaban abiertos a aprobarlo.

Robinson dijo que el PID era en realidad el plan B de Canyons. El desarrollador pidió anteriormente que el Condado de Summit asumiera la responsabilidad durante el resto del desarrollo del área base.

“Se le pidió al condado que considerara usar su plena fe y crédito, o una parte de ellos, para ayudar a TCFC a hipotecar propiedades, y elegimos no hacerlo”, dijo.

Sin acceso a financiamiento gubernamental, TCFC podría terminar con préstamos a tasas de interés más altas. No está claro qué significa esto para el cronograma de desarrollo.

El Condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison