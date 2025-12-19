© 2025 KPCW

Las licorerías de Utah celebran la temporada de generosidad con una campaña de donaciones

KPCW | By Sydney Weaver
Published December 19, 2025 at 8:05 AM MST
Utah liquor stores will be collecting donations through Feb. 28.
Utah Department of Alcoholic Beverage Services
Las licorerías de Utah recolectarán donaciones hasta el 28 de febrero.

A partir de esta semana, los clientes de las licorerías estatales de Utah pueden comprar una bebida y dejar una donación para apoyar a organizaciones benéficas locales.

Los empleados de las 52 tiendas del estado eligieron organizaciones locales sin fines de lucro para apoyar y recolectarán artículos para esas organizaciones hasta el 28 de febrero.

Las donaciones ayudarán a apoyar bancos de alimentos, servicios para niños y familias, y rescates de animales.

En Wasatch Back, las campañas beneficiarán a Community Action Services and Food Bank, Peace House, el Christian Center of Park City, Nuzzles and Co. y el Wasatch County Children’s Justice Center.

Artículo traducido por Connor Hollison
Noticias Locales de KPCW
Sydney Weaver
News Producer
See stories by Sydney Weaver