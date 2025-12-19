Las licorerías de Utah celebran la temporada de generosidad con una campaña de donaciones

Los empleados de las 52 tiendas del estado eligieron organizaciones locales sin fines de lucro para apoyar y recolectarán artículos para esas organizaciones hasta el 28 de febrero.

Las donaciones ayudarán a apoyar bancos de alimentos, servicios para niños y familias, y rescates de animales.

En Wasatch Back, las campañas beneficiarán a Community Action Services and Food Bank, Peace House, el Christian Center of Park City, Nuzzles and Co. y el Wasatch County Children’s Justice Center.

