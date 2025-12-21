El desfile de Hanukkah recorre desde City Park hasta Main Street el sábado

El rabino Yudi Steiger, de Chabad Lubavitch de Park City, dice que el desfile que parte de City Park es importante para mostrar alegría y desafío.

La celebración ocurre poco después de ataques violentos dirigidos contra judíos en algunos de los días más sagrados y alegres de su calendario. Steiger citó el reciente ataque en Bondi Beach en Sídney, Australia, así como los ataques del 7 de octubre de 2023.

“El apoyo que podemos darles desde Park City es demostrar que no nos vamos a acobardar”, dijo Steiger en el programa “Local News Hour” de KPCW el 19 de diciembre. “Vamos a salir con nuestras menorás justo aquí en Main Street en Park City, y mostrarle a todos que somos judíos orgullosos”.

El ataque en Bondi Beach coincidió con la primera noche de Janucá, la cual, según explicó, celebra la victoria de los rebeldes judíos que recuperaron el templo de Jerusalén de un régimen griego-sirio en el siglo II a. C.

Steiger dijo que, cuando los judíos volvieron a entrar al templo, encontraron solo suficiente aceite para encender la menorá por un día, pero milagrosamente ardió durante ocho días.

La comunidad de Park City encendió su propia menorá en Main Street el 16 de diciembre.

Steiger dijo que quiere demostrar que la luz de Park City también perdurará.

“Quieren que nos escondamos. Quieren que nos metamos en un armario”, comentó. “Eso pasó hace miles de años, quieren que escondamos nuestro judaísmo. Y hoy, más que nunca, vemos eso”.

El desfile del sábado comienza en el Miners Hospital en City Park a las 7 p.m. y recorre hasta la parte alta de Main Street.

Habrá cierres de calles intermitentes para abrir paso a la procesión de personas y autos. Todos están invitados.

Artículo traducido por Connor Hollison