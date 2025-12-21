© 2025 KPCW

UDOT cierra la carretera estacional Mirror Lake Highway

KPCW | By Sydney Weaver
Published December 21, 2025 at 11:21 AM MST
A shot of Mirror Lake Highway from UDOT's traffic camera on Dec. 19, 2025.
Utah Department of Transportation
Una toma de la carretera Mirror Lake Highway desde la cámara de tráfico de UDOT el 19 de diciembre de 2025.

La carretera, que lleva a los recreacionistas a través del Bosque Nacional Uinta-Wasatch-Cache, volverá a abrir en la primavera.

El Departamento de Transporte de Utah ha cerrado la carretera Mirror Lake Highway al tráfico vehicular por la temporada.

La Ruta Estatal 150 es una de las nueve carreteras estacionales de Utah. En el Wasatch Back, Guardsman Pass, en los lados de Park City y Brighton, cerró en noviembre.

La Ruta Estatal 35, Wolf Creek Summit, al este de Francis, sigue abierta. También está la Ruta Estatal 148 en el Monumento Nacional Cedar Breaks, al este de Cedar City.

Las carreteras estacionales de Utah reabrirán cuando la nieve se derrita en la primavera.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
