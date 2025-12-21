UDOT cierra la carretera estacional Mirror Lake Highway

El Departamento de Transporte de Utah ha cerrado la carretera Mirror Lake Highway al tráfico vehicular por la temporada.

La Ruta Estatal 150 es una de las nueve carreteras estacionales de Utah . En el Wasatch Back, Guardsman Pass, en los lados de Park City y Brighton, cerró en noviembre.

La Ruta Estatal 35, Wolf Creek Summit, al este de Francis, sigue abierta. También está la Ruta Estatal 148 en el Monumento Nacional Cedar Breaks, al este de Cedar City.

Las carreteras estacionales de Utah reabrirán cuando la nieve se derrita en la primavera.

