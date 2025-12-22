El estado publica el mapa de zonas de alto riesgo de incendios forestales sujetas a una nueva tarifa

El mapa de interfaz urbano-forestal de alto riesgo publicado el 18 de diciembre es un requisito de la nueva ley estatal, el Proyecto de Ley de la Cámara 48 (HB 48) .

La ley y el área de la tarifa correspondiente tienen como objetivo garantizar que los residentes se protejan a sí mismos y a sus vecinos de los incendios forestales.

La silvicultura estatal, Jamie Barnes, explicó el mes pasado que la ley HB 48 es una respuesta al aumento de los costos de los seguros para los habitantes de Utah.

“No es todo el estado el que está pintado de rojo, y no todo el estado tiene un alto riesgo”, dijo Barnes en una reunión el 6 de noviembre en Salt Lake City. “Así que este es el primer paso que han tomado [los legisladores] para intentar abordar realmente los problemas de los seguros en el estado”.

La ley HB 48 exigió que la División de Silvicultura, Fuego y Tierras Estatales de Utah identificara dónde el desarrollo urbano se encuentra con la naturaleza, área denominada interfaz urbano-forestal o WUI.

Bajo esta ley, las propiedades con mayor riesgo en la WUI deben comenzar a pagar al Fondo de Incendios Forestales de Utah el próximo año. La tarifa solo se aplica a estructuras imponibles, no a lotes baldíos.

Después de meses de incertidumbre, el mapa de quiénes están y quiénes no están en las áreas de mayor riesgo está terminado. Haga clic aquí para ver el mapa , que es una capa en el Explorador de Riesgo de Incendios Forestales de Utah.

El mapa incluye viviendas situadas entre áreas silvestres y otros desarrollos.

Por ejemplo, la parte alta de Summit Park pagará la tarifa y los residentes de la parte baja a lo largo de la Interestatal 80 no. Comunidades como Promontory y Tuhaye son como "blancos", donde sólo los residentes en sus bordes pagarán la tarifa.

Los núcleos poblados de Heber, Park City y Kimball Junction están mayormente exentos.

Los oficiales de bomberos estatales no anunciaron las tarifas exactas cuando publicaron el mapa, pero el condado de Summit estimó previamente que podrían oscilar entre $20 y $100 anuales.

En 2026 y 2027, los propietarios pagarán una tarifa fija ajustada por pies cuadrados. Después de eso, el plan del estado es basar la tarifa anual en qué tan resistente al fuego sea la propiedad.

La nueva tarifa de la ley HB 48 es para cubrir esas evaluaciones periódicas de lotes que miden el riesgo.

Los oficiales de bomberos estatales dicen que desarrollaron el mapa analizando la vegetación, la topografía y la densidad de construcción general, así como las tendencias de incendios forestales y del clima.

Los edificios considerados más expuestos y que se encuentran a unos 800 pies de dos o más estructuras fueron incluidos en la WUI de alto riesgo.

Eso situó a 60,000 estructuras en todo el estado dentro del área de la nueva tarifa.

Las compañías de seguros también estarán obligadas a utilizar el mapa estandarizado para clasificar las estructuras como de "interfaz urbano-forestal de alto riesgo".

Artículo traducido por Connor Hollison