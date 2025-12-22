UDOT aborda daños en las carreteras antes de las festividades tras recibir informes

Aunque el momento es inoportuno, UDOT declaró que necesita realizar reparaciones de último minuto que son una cuestión de seguridad pública.

Un residente alertó a UDOT sobre algunos baches a través de su aplicación Click ‘N Fix .

Las cuadrillas inspeccionaron el área y determinaron que se necesitaban reparaciones más extensas.

Las obras viales en la I-215 en dirección sur, cerca de North Temple, reducirán el tráfico a un solo carril desde el viernes 19 de diciembre a las 10 p.m. hasta las 5 p.m. del sábado.

Las cuadrillas también cerrarán las rampas de salida de la I-215 en dirección sur hacia las salidas 22A y 22B.

UDOT lanzó la aplicación de reportes en 2015 para que los conductores envíen solicitudes de servicio, incluyendo baches y fallas en los semáforos.

