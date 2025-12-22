© 2025 KPCW

UDOT aborda daños en las carreteras antes de las festividades tras recibir informes

KPCW | By Sydney Weaver
Published December 22, 2025 at 7:17 AM MST
Crews with UDOT work on a highway at night.
Utah Department of Transportation
Cuadrillas de UDOT trabajan en una carretera por la noche.

El Departamento de Transporte de Utah está advirtiendo a los viajeros de las festividades sobre cierres de carreteras y rampas en la Interestatal 215 cerca del Aeropuerto Internacional de Salt Lake City este fin de semana.

Aunque el momento es inoportuno, UDOT declaró que necesita realizar reparaciones de último minuto que son una cuestión de seguridad pública.

Un residente alertó a UDOT sobre algunos baches a través de su aplicación Click ‘N Fix.

Las cuadrillas inspeccionaron el área y determinaron que se necesitaban reparaciones más extensas.

Las obras viales en la I-215 en dirección sur, cerca de North Temple, reducirán el tráfico a un solo carril desde el viernes 19 de diciembre a las 10 p.m. hasta las 5 p.m. del sábado.

Las cuadrillas también cerrarán las rampas de salida de la I-215 en dirección sur hacia las salidas 22A y 22B.

UDOT lanzó la aplicación de reportes en 2015 para que los conductores envíen solicitudes de servicio, incluyendo baches y fallas en los semáforos.

Artículo traducido por Connor Hollison
Sydney Weaver
News Producer
