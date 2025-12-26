El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) anunciará la ruta de circunvalación (bypass) de Heber Valley el 7 de enero de 2026

La espera para que UDOT decida sobre la ruta de una circunvalación está casi terminando. La agencia informó el miércoles que publicará su borrador de la declaración de impacto ambiental el 7 de enero de 2026.

Ese documento, conocido como EIS, incluirá la ruta preferida de UDOT, además de detalles sobre cómo la futura carretera afectará a los propietarios locales y al medio ambiente.

Los residentes tendrán entonces 60 días para comentar sobre la ruta, desde el 9 de enero hasta el 9 de marzo.

UDOT señala que existen varias oportunidades para que los habitantes locales aprendan más sobre los planes y compartan sus opiniones.

Los líderes de UDOT presentarán sus hallazgos ante el Consejo del Condado de Wasatch el 14 de enero y ante el Concejo Municipal de Heber City el 20 de enero. Ambas reuniones comienzan a las 4 p.m.

Los residentes también pueden asistir a dos reuniones públicas.

La primera opción es en línea el 27 de enero a las 6 p.m. Sin embargo, UDOT no recibirá comentarios formales en esta reunión.

Los residentes pueden compartir sus opiniones en persona en una jornada de puertas abiertas al día siguiente, el 28 de enero a las 5:30 p.m., en la biblioteca de la escuela secundaria Wasatch High School.

UDOT indica que se animará a los locales a registrarse con anticipación si desean hacer comentarios. Más detalles sobre la audiencia pública se publicarán con el borrador del EIS el 7 de enero.

Las personas también pueden compartir sus comentarios por teléfono, correo electrónico, buzones de entrega de comentarios y en el sitio web de UDOT.

La ruta de UDOT será una de las dos finalistas compartidas anteriormente para la circunvalación.

Una opción mantiene el tráfico de la carretera en la zona norte de la U.S. 40 hasta justo al norte del centro de Heber City, y luego desvía a los conductores al oeste de la ciudad para conectar con la U.S. 189. La otra opción sería construir una carretera a través de parte de North Fields.

Ambas opciones incluirían vías de servicio a lo largo de la U.S. 40 para el tráfico local.

La construcción de la carretera costará más de 580 millones de dólares, según las estimaciones de UDOT.

Artículo traducido por Connor Hollison