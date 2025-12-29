El condado de Summit encuesta a los residentes para comprender las necesidades de salud mental

El Departamento de Salud del condado de Summit busca obtener 2,000 respuestas para su encuesta de salud mental en línea .

El director de salud, Phil Bondurant, señala que la encuesta se realiza cada dos años a través de la división de la Alianza para el Bienestar Mental (Mental Wellness Alliance) del departamento. Esto ayuda a los funcionarios de salud a decidir dónde asignar sus fondos limitados.

“Algunos de los éxitos previos que han surgido de estas encuestas incluyen el establecimiento de nuestro MCOT, nuestro Equipo Móvil de Intervención en Crisis; hemos aumentado el número de médicos que hablan español y, por supuesto, hemos incrementado el acceso a los servicios aquí en el condado de Summit”, comentó en el programa “Local News Hour” de KPCW el 8 de diciembre.

Los MCOT se encargan de las llamadas por crisis de salud mental que históricamente se derivaban a la policía. Su función es brindar la atención adecuada a las personas necesitadas y reducir el volumen de llamadas para los oficiales.

Según Bondurant, los resultados de encuestas pasadas muestran que el 40% de los residentes del condado de Summit están recibiendo atención de salud mental.

Dijo que esto podría alarmar a algunas personas, pero al mismo tiempo, la Alianza para el Bienestar Mental trabaja para reducir el estigma en torno al cuidado de la salud mental.

“Así que, aunque no queremos ver necesariamente que ese número crezca, entendemos que cuando eliminamos el estigma sobre algo, debemos esperar aumentos en el número de personas que reciben atención”, afirmó Bondurant.

La encuesta está financiada por la Park City Community Foundation y la fundación nacional Katz Amsterdam Foundation.

A principios de diciembre, los miembros del consejo del condado de Summit, Megan McKenna y Roger Armstrong, pidieron a los constituyentes compartir y participar en la encuesta. Ellos sirven como enlaces del consejo con el departamento de salud en temas de salud conductual y mental.

“Es completamente confidencial”, dijo Armstrong en la reunión del consejo del 3 de diciembre. “Megan y yo preguntamos cómo se recopilan los datos. Nadie sabrá que eres tú quien responde”.

La encuesta está abierta hasta el 7 de febrero y está disponible tanto en inglés como en español.

El condado de Summit es un patrocinador financiero de KPCW.

Artículo traducido por Connor Hollison