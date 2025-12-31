La Oficina del Alguacil del Condado de Summit fue notificada de un operativo de ICE cerca de Kimball Junction

El portavoz del alguacil, Skylar Talbot, dijo que el ICE notificó al condado de Summit que sus agentes realizarían un operativo en el condado, pero no se proporcionaron detalles sobre dónde ni cuándo.

No se le pidió al condado de Summit que asistiera en el operativo del ICE.

Más tarde el martes, Talbot dijo que el ICE informó al condado que sus agentes habían abandonado el área.

KPCW se puso en contacto con el ICE temprano el martes para confirmar la naturaleza del incidente, incluyendo quién pudo haber sido arrestado o detenido. Las solicitudes de información no habían sido respondidas hasta la tarde del martes.

Talbot le dijo a KPCW que la oficina del alguacil no tiene ninguna información sobre si el ICE pudo haber puesto a alguien bajo custodia.

Talbot dijo que se enteró del incidente cuando fue contactado por medios de comunicación locales que habían recibido fotos de un ciudadano preocupado, quien dijo haber presenciado el presunto incidente del ICE.

Las fotos enviadas por correo electrónico a KPCW el martes por la mañana muestran varios vehículos utilitarios deportivos (SUV) con luces policiales rojas y azules rodeando lo que parece ser un sedán azul. El correo electrónico señala que las imágenes fueron tomadas alrededor de las 6:50 a. m. cerca del Walmart del área de Kimball Junction.

