Empresaria de Oakley anuncia su candidatura para la secretaría del condado de Summit

Suni Woolstenhulme, propietaria de una tienda en Kimball Junction y residente de Oakley, ha anunciado que se postulará para el puesto vacante de secretaria del condado.

Tras ocho años en la Junta de Educación de South Summit, buscaba otra forma de servir y encontró atractiva la oficina de la secretaría.

“El secretario influye en todas las áreas de la vida que son importantes para uno. Afecta a la familia: tu capacidad para viajar mediante los pasaportes, las licencias de matrimonio. Te afecta financieramente: cuando miramos a los propietarios de pequeñas empresas en la comunidad y a quienes intentan gestionar negocios, ayudándoles a obtener sus licencias, ayudando a lanzar esos sueños y esas posibilidades”, dijo Woolstenhulme. “Y, obviamente, tu acceso a la información política o gubernamental, y tener transparencia con ello”.

Residente del condado de Summit desde hace dos décadas, Woolstenhulme es dueña de Park City Gift & Gourmet, una tienda en Kimball Junction que vende artículos de boutique o productos locales.

Afirma que dirigir un negocio la ha familiarizado con las licencias y la buena contabilidad, habilidades que se trasladarían a la oficina de la secretaría. Por su tiempo en la junta escolar, asegura entender las operaciones gubernamentales y los presupuestos.

En un anuncio realizado el día de Año Nuevo, Woolstenhulme señaló que sus prioridades son la simplificación de servicios, la transparencia operativa y la integridad electoral.

En Utah, el cargo de secretario es nominalmente partidista. Woolstenhulme es republicana registrada, pero subrayó que la oficina no debería tratarse de política de partidos.

“Creo que parte de lo que me atrajo de la posición es que esto no es partidista. Se trata de ejecutar con exactitud en nombre de la comunidad y de las personas que entran por la puerta necesitando ayuda”, comentó Woolstenhulme a KPCW.

Woolstenhulme es la segunda persona en anunciar su intención de postularse para el cargo. La exmiembro del Concejo del Condado de Summit, Malena Stevens, demócrata, hizo su anuncio en diciembre.

La oficina quedará vacante dado que Eve Furse ha dicho que se jubilará a finales de 2026.

El plazo para que los candidatos se inscriban formalmente es del 2 de enero a las 8 a. m. hasta el 8 de enero a las 5 p. m. La elección general se llevará a cabo el 3 de noviembre.

