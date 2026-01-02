Un segundo candidato entra en la contienda por el escaño del concejo de Pinebrook y Jeremy Ranch

La actual integrante de la Junta de Educación de Park City anunció su candidatura para el Concejo del Condado de Summit el 31 de diciembre.

Meredith Reed se postula como demócrata en el Distrito 5, que abarca la zona baja de Pinebrook, Jeremy Ranch y Summit Park. Esto significa que se enfrentará al demócrata titular, Canice Harte.

“Realmente creo que nuestro sistema funciona mejor cuando tenemos diálogo y conversación, y cuando damos opciones a los votantes; tenemos a muchísima gente muy cualificada en esta comunidad para servir”, comentó a KPCW. “También creo que es muy importante ayudar a ser un modelo a seguir, motivar a esas personas, brindar información e inspiración, y realmente tener una buena conversación con nuestros votantes”.

Reed señaló en su anuncio de campaña que los problemas de vivienda, transporte y planificación futura del condado requieren colaboración.

Afirma que su trayectoria en los sectores privado y público la han preparado para ello. Reed fue anteriormente la presidenta del Partido Demócrata del Condado de Summit.

Su mandato en la junta escolar finaliza a finales de 2026, y su distrito cubre el área al norte de la Interestatal 80, desde Jeremy Ranch hasta Silver Creek Estates. Reed dice que ha tenido una “experiencia fenomenal”.

“Realmente me ha demostrado lo crítico que es escuchar a nuestros votantes, estar en sintonía con sus prioridades, necesidades y valores; cuando eso no sucede, no es bueno para ninguna organización, ni para la comunidad”, dijo Reed. “Las habilidades de liderazgo que he cultivado a lo largo de mi carrera, pero también la experiencia real y vivida de servir en la junta escolar, es exactamente lo que mejor funcionará en el concejo del condado”.

La residente de Jeremy Ranch fue anteriormente capellana en la Fuerza Aérea antes de trabajar con el Wounded Warrior Project y para la firma de consultoría de defensa Booz Allen Hamilton. También ha sido agente inmobiliaria e inversora en Keller Williams y Coldwell Banker.

Aún pueden inscribirse candidatos adicionales para el escaño del Distrito 5. El plazo de inscripción es del 2 de enero a las 8 a. m. hasta el 8 de enero a las 5 p. m.

El candidato para la elección general será seleccionado mediante el voto de los delegados en la próxima Convención Demócrata del Condado de Summit. La elección general se llevará a cabo el 3 de noviembre de 2026.

El otro escaño del concejo que estará en la boleta de 2026 es el del Distrito 4, que cubre el resto de la zona central de Snyderville Basin.

Artículo traducido por Connor Hollison