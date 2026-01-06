El peligro de avalanchas es alto en elevaciones superiores debido a una capa débil persistente

El Centro de Avalanchas de Utah clasifica el peligro actual de avalanchas como alto en las elevaciones altas y considerable en las elevaciones medias. El pronosticador Greg Gagne dijo que es muy probable que ocurran avalanchas provocadas por personas y que también son probables las avalanchas naturales.

Esto se debe a que el lento comienzo del invierno ha dejado una capa débil persistente en la base del manto de nieve.

“Durante la Navidad, se formó una costra de lluvia encima, y eso ha hecho que el manto de nieve sea más soportable, pero en algún momento, si se coloca suficiente carga sobre una ladera, se va a encontrar una capa débil y se van a desencadenar avalanchas”, dijo.

Gagne está especialmente preocupado después de que una avalancha enterrara a dos esquiadores cerca del resort Brighton el sábado. Expertos del Centro de Avalanchas dijeron que la evidencia muestra que los esquiadores pasaron por debajo de una cuerda de cierre para llegar al área. Pudieron desenterrarse por sí mismos. Aun así, la magnitud de la avalancha fue considerable; tenía unos 200 pies de ancho, tres pies de profundidad y arrastró a los visitantes de travesía por aproximadamente 600 pies.

En su informe diario de avalanchas , Gagne recordó a los visitantes del backcountry que pasar por debajo de cuerdas o salir de los límites en una estación de esquí puede significar esquiar en condiciones peligrosas de avalanchas. Dijo que Utah lidera la nación en muertes por avalanchas en áreas fuera de límites. De hecho, un estudio de 2016 sobre 114 muertes por avalanchas en Utah entre 1940 y 2015 encontró que casi una de cada cinco correspondía a personas que habían ingresado a terrenos fuera de límites o cerrados desde resorts de montaña.

Las condiciones que llevaron al deslizamiento cerca de Brighton están presentes a lo largo de la cresta de Park City, dijo Gagne.

“Hemos tenido mucha nieve pesada y densa y vientos fuertes”, dijo. “Un grupo provocó una avalancha pequeña, inicialmente en la cresta, y lo que ocurrió es que descendió hasta esa costra de la capa navideña, de aproximadamente dos a tres pies de profundidad, y luego desde allí bajó hasta el suelo”.

Esa avalancha tenía unos cinco pies de profundidad y 250 pies de ancho.

En general, Gagne dijo que las condiciones en el backcountry del área de Park City son complicadas. Algunas laderas tienen una losa y una costra lo suficientemente fuertes como para soportar la nevada reciente, pero otras no pueden soportar la carga adicional.

Y más nieve está en camino. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay un 30% de probabilidad de nieve en el área de Park City el martes y un 70% y 80% de probabilidad de nieve el miércoles y jueves.

Gagne dijo que la nieve nueva y transportada por el viento se fortalecerá a medida que el manto se asiente, pero la capa débil persistente tardará más en estabilizarse.

Para quienes no pueden esperar para salir al backcountry, Gagne recomienda mantenerse en laderas de baja inclinación — aquellas con menos de 30 grados — para evitar un mayor riesgo de avalanchas.

