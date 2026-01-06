El inicio cálido del invierno: un vistazo al futuro de Utah, según científicos

El clima frío y nevado ha regresado a las montañas Wasatch después de que Utah registrara niveles de manto nival (snowpack) mínimos históricos cerca de Año Nuevo.

Pero el diciembre inusualmente cálido fue un recordatorio de que el clima de Utah está cambiando. El manto nival se mantiene por debajo de lo normal .

Científicos e investigadores afirman que el cambio climático traerá cada vez más condiciones de nieve de "festín o hambruna".

Para el climatólogo estatal asistente Jon Meyer y sus colegas del Centro del Clima de Utah, esa hambruna ha sido hipotética durante mucho tiempo. Pero ya no lo es.

"Es algo de lo que hemos hablado como científicos climáticos durante bastante tiempo, más tiempo del que llevo como profesional en esta industria, por lo que verlo suceder es ciertamente desconcertante", dijo Meyer a KPCW en una entrevista el 5 de enero. "Siempre ha sido algo que se esperaba a futuro como un resultado e impacto previsto que estamos anticipando".

Meyer dijo que el cambio climático hace que haya cada vez menos años "normales".

"Y eso ha llevado a que, tan solo en los últimos 10 años, hayamos tenido las peores condiciones de manto nival en la historia registrada, y algunas de las mejores condiciones mezcladas unas junto a otras de un año para otro", explicó.

Añadió que cada vez es más difícil predecir cuándo caerá la nieve, lo cual es perjudicial para dos de los principales motores económicos de Utah: la agricultura y la recreación al aire libre .

Un estudio de la Universidad Estatal de Utah de 2021 encontró que está haciendo más calor en cada una de las estaciones de esquí del estado. Muchas promedian ahora unos 9 grados Fahrenheit más de temperatura en invierno en comparación con 1980.

Meyer lo llama una "erosión" de la temporada de esquí, donde la nieve cae más tarde y se derrite más pronto.

El Centro Ambiental de Alta dice que la estación de esquí de Little Cottonwood Canyon, donde tiene su sede, solo tuvo unos 15 días entre finales de octubre y Navidad en los que hizo el frío y la sequedad suficientes para producir nieve artificial.

En declaraciones al programa "Local News Hour" de KPCW justo antes de Navidad, la recién reelecta concejal de Park City, Tana Toly, dijo que la comunidad estaba en "modo de crisis" con turistas en camino, pero sin nieve.

"No tenemos un manual de instrucciones para eso", dijo el 22 de diciembre. "Durante los próximos cuatro años, este es el tipo de cosas en las que debemos ser ágiles y debemos ser capaces de mirar nuestra economía y decir: '¿Cómo nos diversificamos y cómo nos aseguramos de seguir siendo este destino de clase mundial?'".

Utah en su conjunto está comprometido con los deportes de invierno. Deer Valley Resort duplicó con creces su superficie esquiable durante el verano, y el estado se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2034.

The Deseret News informó en abril que los funcionarios estatales quieren unos Juegos sostenibles que demuestren la viabilidad a largo plazo de los deportes de invierno en Utah.

"Un año como este sería absolutamente devastador para ese tipo de evento, y para la economía y las finanzas de las que el estado se beneficiaría", dijo Meyer.

Los funcionarios locales también están interesados en ver cómo las Olimpiadas pueden beneficiar a la zona del Wasatch Back. Pero para Toly, también se trata de los próximos 10, 20 o 30 años después de eso.

"La naturaleza es lo que hacemos aquí, y queremos preservar esto para mis sobrinas y sobrinos y para todas las familias y la comunidad", dijo Toly.

The Washington Post informó en 2024 que los científicos predicen ahora que una de cada ocho áreas de esquí perderá toda su capa de nieve natural para finales de este siglo si la temperatura promedio global continúa aumentando.

Los investigadores analizaron los Alpes europeos, la cordillera de los Andes, las montañas Apalaches, los Alpes australianos, los Alpes japoneses, los Alpes del Sur de Nueva Zelanda y las montañas Rocosas, incluyendo Utah.

Artículo traducido por Connor Hollison