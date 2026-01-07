Tras su lesión en 2025, atleta de saltos acrobáticos de Park City gana el oro en la Copa del Mundo de Canadá

Tras una lesión hacia el final de la temporada pasada, la veterana del Equipo de Esquí de EE. UU., Winter Vinecki , está de vuelta en su mejor nivel . En Canadá este martes, obtuvo el primer lugar en la competencia femenina de esquí de saltos acrobáticos en la Copa del Mundo FIS de Lac-Beauport.

En el otoño, le dijo a KPCW que salir de una lesión la ponía un poco nerviosa respecto a competir esta temporada. El año pasado, pocos días antes de la Copa del Mundo de Deer Valley, se lesionó un músculo del cuello durante un entrenamiento. Luego, el dolor comenzó a irradiarse por su brazo.

"Desafortunadamente, se me había herido gravemente el disco C6-7 del cuello, y el 5-6 estaba bastante abultado, por lo que inmediatamente quedé fuera de la temporada. Tuve que recibir una inyección espinal", dijo. "Estaban esperando para ver si necesitaba una fusión espinal, lo cual habría sido algo muy serio".

Afortunadamente, tras varios meses, su cuello sanó bien por sí solo y pudo empezar a correr y hacer algunos saltos.

Pero requirió mucho más trabajo estar lista para las competencias de este invierno. Durante el verano, Vinecki entrenó duro, incluso pasando un mes en Australia para entrenamiento adicional.

Ahora ocupa el puesto número 3 del mundo en saltos acrobáticos y está en camino de participar en sus segundos Juegos Olímpicos.

"Ese es mi gran objetivo: entrar en el equipo olímpico", dijo Vinecki. "Es una experiencia tan genial y única, y un honor tener la oportunidad de ir. Por supuesto que es estresante, intenso y angustiante estar ahí arriba en ese escenario mundial y tener esa oportunidad de ir tras una medalla de oro olímpica, pero creo que es simplemente emocionante estar allí".

Dijo que estos Juegos Olímpicos serían especialmente divertidos ya que sus familiares y amigos podrían asistir. Los primeros Juegos de Vinecki fueron en 2022, cuando las precauciones por la pandemia de COVID-19 obligaron a los atletas a distanciarse tanto de sus competidores como de sus seguidores.

Las cosas volverán a la normalidad para los Juegos de Milán-Cortina 2026.

Vinecki también ha estado activa incluso fuera de las pistas. Se convirtió en triatleta a los cinco años y compitió en sus primeros triatlones olímpicos a los nueve.

A su padre le diagnosticaron una forma rara y agresiva de cáncer de próstata cuando ella también tenía nueve años. Después de que él falleciera, ella y su madre le rindieron homenaje convirtiéndose en el primer dúo madre-hija en correr un maratón en los siete continentes.

Vinecki también se convirtió en la persona más joven en correr un maratón en los siete continentes y la persona más joven en correr un maratón en la Antártida. Cada carrera ayudó a concienciar sobre el cáncer de próstata.

Vinecki dijo que la muerte de su padre le enseñó a aprovechar cada oportunidad.

"No sabemos cuánto tiempo tenemos en esta tierra, así que no voy a esperar a mañana para hacer las cosas que soy capaz de hacer hoy", afirmó. "Mi papá también era un niño grande de corazón, y yo siempre tenía la sonrisa más grande en mi rostro. Así que siempre me recuerda, en cierta forma, que debo divertirme con lo que estoy haciendo".

Vinecki fue nombrada para el Equipo de Esquí de EE. UU. en 2016, comenzando como novata.

Ahora, como veterana, disfruta siendo mentora de los miembros más nuevos del equipo.

"En los últimos dos años, realmente he encontrado mi lugar en el deporte y me he consolidado como una de las mejores, lo cual es un lugar genial para estar, especialmente al entrar en un año olímpico", dijo Vinecki.

Además de competir al más alto nivel en saltos acrobáticos, Vinecki también se está desafiando mentalmente: asiste a la Facultad de Derecho de la Universidad de St. Mary a través de un programa en línea.

Algunos de los compañeros de equipo de Vinecki con sede en Park City también destacaron en la Copa del Mundo en Canadá el martes. Quinn Dehlinger , quien ya aseguró un lugar para los Juegos Olímpicos de 2026, volvió al podio por primera vez esta temporada en el tercer puesto.

Connor Curran y Tasia Tanner terminaron en cuarto lugar.

Artículo traducido por Connor Hollison